Carlos Pomares, lateral izquierdo del Oviedo, pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón antes del entrenamiento de la primera plantilla, el primero tras la victoria ante el Lugo. Pomares, que esta campaña vive un auténtico calvario de lesiones, reflexionó sobre lo difícil que está siendo su campaña. Ante el Lugo reapareció.

"La verdad es que he perdido la cuenta de todas mis lesiones, no sé si fueron tres meses sin jugar o más. Para mí, el cruzar la línea de la banda, más que por los minutos que jugase ante el Lugo, hizo que me volviese a sentirme futbolista. Siempre es bonito volver", aseguró.

"Quiero es volver a sentirme futbolista y tener buenas sensaciones, también entrenando. Para mí esta recta final ya tiene un sentido más personal», incidió el lateral. Pomares dejó una interesante reflexión sobre el origen de sus lesiones. El lateral nunca había tenido tantas en su carrera. «Soy bastante pesado con la preparación física y siempre busco el porqué de las cosas. Estoy bien asesorado por gente que sabe y ninguno sabemos el motivo de las lesiones. Ninguna lesión ha sido recaída, todas han sido diferentes. No hay explicación. El mecanismo de las lesiones es multifactorial y lo hemos intentado todo. Ahora estamos trabajando fuerza muchísimo», aseguró.

"Cada uno tiene sus maneras de afrontar las lesiones. Tengo claro que a pesar de que he tenido pocas lesiones a lo largo de mi carrera, salvo este año que he tenido muchas, lo que hago es trabajar. Pienso que eso es lo único que me da garantías a la hora de irme a mi casa tranquilo. Con el trabajo que estoy haciendo, y lo hecho así desde los 16 años que empecé en el mundo profesional y ya tengo 30, me ha ido bien. Lo voy a seguir haciendo. Sé que todo el trabajo que hago es bueno, incluso hay gente que me dice que es demasiado, pero lo creo así y lo seguiré haciendo. Mi manera de proceder es esa: intentar estar tranquilo conmigo mismo con el trabajo que hago para no volverme loco, porque lo de este año es para hacerlo", finalizó el lateral.