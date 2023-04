Los motivos que pesan a favor de la renovación de Cervera

La posible continuidad de Álvaro Cervera en el Oviedo supone para la entidad un debate interno interesante mientras el técnico sigue ganando apoyos internos por momentos. Para entenderlo hay que analizar su llegada. En octubre, con el agua al cuello, Pachuca llamó a Cervera para evitar un descenso que sería un drama y la misión está muy cerca de concluir de forma positiva: el equipo tiene 46 puntos, muy cerca de los mágicos cincuenta puntos que dan la teórica salvación. El Almirante fue la solución de emergencia para subirse a un tren en marcha. Martín Peláez, presidente, fue el que más insistió en su fichaje. Siempre será el primer entrenador de Pachuca en el Oviedo. La pregunta es si, una vez amarrada la salvación, Cervera es el adecuado para iniciar la travesía desde cero.

La sensación interna en el Oviedo sobre el trabajo del técnico, en Asturias y también en México, donde Jesús Martínez toma las decisiones importantes, ha virado notablemente de un tiempo a esta parte.

No solo por los buenos resultados, la base en la industria del fútbol, sino también por lo que se entiende en el club como un paso hacia adelante del entrenador. En opinión de pesos pesados de la entidad, una de las claves del cambio de parecer es que el Almirante ha logrado optimizar los recursos de la plantilla. Sin traicionar su estilo, se ha abierto a buscar nuevas soluciones, observan. En resumen: no se ha empecinado en una idea fija. Ha abierto el abanico. A Ziganda siempre le reprocharon algo similar: ser de ideas demasiadas fijas y no variar el plan. Hay un nombre propio que cobra importancia en el análisis del futuro de Cervera: Borja Sánchez. El ovetense tardó en entrar en un once con el Almirante. Era la pregunta más recurrente en sus comparecencias: ¿Qué pasa con Borja? El técnico siempre insistió con lo mismo: el atacante no estaba en buenas condiciones físicas.

Sin embargo, el asunto escamaba mucho en el club, siendo Borja el jugador bandera: imagen de la campaña de abonados, ovetense, canterano… La suplencia chirriaba dentro y fuera. La de Borja fue además la primera renovación que hizo Pachuca. Y en el peor momento, con el equipo en crisis, el "10" entró. Aquel partido en Leganés (0-1) cambió la dinámica. Desde entonces: tres victorias y un empate en cinco partidos. Solo una derrota ante el Granada (1-0) en un partido que dejó contento al club y al vestuario. No solo dándole la alternativa a Borja, ahora asentado en el once, sorprendió el Almirante. Pocas jornadas después Koba pasó de estar castigado durante seis semanas a ser titular ante Las Palmas, en el partido con más exigencia en las últimas semanas.

No es un asunto menor: hasta ese día Cervera no había confiado en el francés para el doble pivote, considerando que podía descuidar el aspecto defensivo. Quizá obligado por las bajas (Jimmy, Montoro, Mángel…) apostó por él. Victoria. Los "jugones" pudieron también ser guerreros. Eso exactamente se aplaude. Todas estas decisiones se apuntaron en el club de forma positiva. Se hizo esta lectura: Cervera apostó por futbolistas con buen pie sin perder las esencias de su juego. Punto clave para él, porque es en ese aspecto donde estará la clave de su renovación (o no). ¿Estará dispuesto el Almirante a acoplarse a una plantilla que se pretende mejorar con futbolistas de calidad? Según lo visto en el último mes, sí. Antes no estaba tan claro.

El futuro del entrenador será, pues, una cuestión de sensaciones. En números, Cervera entierra todos los debates. Si solo se contase su etapa, el Oviedo estaría a solo dos puntos del play-off. Cogió al equipo en puestos de descenso y lo tiene estabilizado en media tabla. Aunque el futuro ya se está planificando, en el Oviedo no dan la permanencia por cerrada. El Almirante tampoco. Cuando sea un hecho, el club y el entrenador se sentarán. La decisión no está tomada, pero Cervera ha dado un acelerón.