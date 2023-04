Alebia, la plataforma de Big Data que rastrea los fichajes del Oviedo: así busca a los futbolistas más prometedores

Cuando al Oviedo se le presentó hace un par de veranos la opción de fichar a Gastón Brugman, hubo dos factores que ayudaron a la operación. Uno, los vídeos, que mostraban un centrocampista completo, talentoso y con oficio. El segundo elemento no estaba tan a la vista: el uruguayo corría más de 800 metros por partido a más de 21 kilómetros por hora. A veces incluso llegaba a 1.200. Esa distancia a alta intensidad revela los esfuerzos en la presión o al hacer repliegues defensivos. "El tiempo que le robas al rival para que piense", resume un experto. Esos y otros muchos datos que parecen ocultos son los que ofrece Alebia Sports Analytics, la empresa de Big Data que colabora desde hace año y medio con el Oviedo para ayudarle en el rastreo de fichajes en cualquier rincón del mundo. "Son un miembro más en la secretaría técnica", afirman desde el club. "Somos su DeepBlue", dicen ellos, en referencia al ordenador desarrollado por IBM en los 90 para derrotar al campeón Kasparov en una partida de ajedrez.

Los que están detrás de la plataforma son el ingeniero de telecomunicaciones Kike Méndez (L’Entregu, 1983), el ingeniero informático Antonio Verdeja (Oviedo, 1982) y el licenciado en Economía Toni Díaz (Oviedo, 1985). Son los socios fundadores de Alebia, que además de con el Oviedo trabaja con el Mirandés y con otros clubes de Primera, algunos de índole internacional, que no pueden desvelarse por cláusulas de confidencialidad. Sus servicios ofrecen ayuda para buscar fichajes o analizar a los rivales de forma pormenorizada.

Para diferenciarse de la competencia, remarcan las diferencias: "Lo que ofrecemos es una plataforma a medida, conforme a los criterios que nos señala cada club". Por ejemplo, si Oviedo y Mirandés buscan un lateral derecho en el mercado es más que posible que Alebia no dé las mismas respuestas. Cada club establece unas prioridades y, además, se tiene en cuenta la propuesta futbolística de cada equipo. A Cervera no le vale el mismo lateral que a Etxeberría. "Somos cocina de autor, no comida rápida", matiza Kike Méndez.

¿El nuevo Brugman?

Para testar la herramienta se le pide a los fundadores de Alebia un ejemplo práctico. Aceptan con una condición, hacerlo desde su perfil, no desde el del Real Oviedo, que contiene las preferencias futbolísticas expresadas por los responsables azules. Trato hecho. El periodista lanza el reto: "Hay que encontrar el nuevo Brugman entre las principales ligas sudamericanas". Toni Díaz se pone al teclado, acude a la pestaña de "jugadores similares" donde selecciona a Brugman con el rendimiento que dio en el Oviedo hace dos campañas. Y completa algunos filtros: las principales ligas sudamericanas, un rango de edad de entre 20 y 27 años, que el candidato haya disputado al menos 1.000 minutos en la última competición y que su valor según rendimiento sea menor de 3 millones de euros (para que no esté alejado de los parámetros económicos del Oviedo).

El proceso dura poco más de un minuto y Alebia muestra una lista de nombres muy alejados del primer plano mediático. Uno, Mauro González, argentino del Cobresal de Chile, presenta una similitud del 95,2% con el perfil de Brugman. Su precio estimado es de 350.000 euros. Otro, Jairo Concha, internacional peruano de 23 años que milita en el Alianza de Lima, tiene, según el algoritmo, un 94,9% de las condiciones del charrúa. Se le valora en 825.000 euros. "La búsqueda no es exacta", matizan, "pero ofrece atajos a la hora de descubrir nuevos talentos que encajen en un club".

Los datos, al rescate del Oviedo

Alebia, como plataforma de Big Data, es un complemento al trabajo de la secretaría técnica, no un sustituto. Así lo tratan los hombres de fútbol y lo aceptan ellos. Hay detalles que la tecnología no puede alcanzar: el carácter, la competitividad, la adaptación a un entorno novedoso… Pero los datos ayudan. "En realidad se suele decir que es Big Data, pero todo lo que entre en un excel no es Big Data", matiza Méndez. "Nosotros diríamos que es Smart Data (analítica avanzada del dato)".

La forma de proceder es sencilla. El Oviedo (y cualquier otro cliente) proporciona a Alebia los datos que obtiene de las plataformas que tenga contratadas (Mediacoach o Wyscout, por ejemplo), y la empresa es la que se encarga de darles forma, presentarlos y, sobre todo, adaptarlos a las necesidades del club. Estas pueden cambiar en cualquier momento, de ahí que el contacto sea constante. "Al Oviedo le puede interesar que los extremos sean, sobre todo, veloces, y como condiciones secundarias que acierten en el regate y ayuden atrás. Pero al siguiente mercado puede priorizar que sean extremos asociativos", aclara Méndez. La herramienta no se detiene, está en continua evolución.

En julio de 2021 Alebia destacó en sus redes sociales a un prometedor medio de 20 años de Defensa y Justicia, club argentino: era el futuro campeón del mundo Enzo Fernández

Cuando Enzo Fernández solo valía 5 millones

Alebia cuenta con algunos aciertos sonados que se pueden comprobar. Como cuando en julio de 2021 destacó en sus redes sociales a un prometedor medio de 20 años de Defensa y Justicia, club argentino, valorado en 5 millones. Hace un par de meses, el Chelsea pagó por él 120 millones: era el campeón del mundo Enzo Fernández. "Centrocampista de perfil organizador, con visión para filtrar buenos pases. Su punto de mejora: la llegada y el gol", le definían entonces. "Fue una búsqueda sencilla, no más de un par de minutos" resume Toni Díaz.

Otro ejemplo, este en clave oviedista. Cuando la empresa estaba empezando y aún no tenía un acuerdo con el club azul, un miembro de la secretaría técnica le pidió a Alebia un cable para analizar a un medio de la Segunda División francesa que le había enamorado por sus condiciones. Era Pape Gueye, que ahora milita en el Sevilla cedido por el Olympique de Marsella y está valorado en 10 millones de euros. El de Gueye es un buen resumen: primero, un buen ojo futbolístico; después, el Big Data como complemento.

Ayuda en las renovaciones

La búsqueda de talentos es su función más llamativa, pero no es la única. Otra muy interesante es la que asigna a cada jugador un precio recomendado y un salario estimado. Se trata de evitar compras desproporcionadas y contratos que no se adecuen a un rendimiento.

Si el Oviedo está inmerso en la renovación de un futbolista, Alebia pondera cuál es el sueldo que debería cobrar en atención a diversos factores (rendimiento, posición, edad…) y comparando con salarios de jugadores similares en la categoría. Las estimaciones se apoyan en "Transferroom", otra plataforma de la que disfruta el Oviedo, o en informaciones que el club va añadiendo por conversaciones con agentes u otros clubes. "Alebia va aprendiendo y ajustando los precios", indica Verdeja.

Y hay más. Como "once ideal": se elige una competición, la liga sueca, por ejemplo, y te ofrece una alineación ideal con los futbolistas de su campeonato que mejor encajarían en el estilo del Oviedo de Cervera. O el comparador de estilos que, por ejemplo, revela en un par de minutos que el Huesca de Ziganda tiene un perfil más ofensivo y de tener la pelota que el que mostraba el año pasado el Oviedo del Cuco.

El fútbol evoluciona y encuentra en la tecnología un aliado. Aún queda tiempo para que se ponga a la misma altura que el deporte "yankee", rey del algoritmo, pero el avance es evidente. El Oviedo quiere subirse a la ola y la asturiana Alebia es el complemento que ayuda a afinar las búsquedas. "Algún miembro de la secretaría técnica nos cuenta que lo primero que hace el lunes al llegar a la oficina es meterse en Alebia. Para nosotros, que somos muy oviedistas, eso es el mayor orgullo", cierra Kike Méndez.