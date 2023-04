Semana de decisiones difíciles para Álvaro Cervera. Así lo reconoce abiertamente el entrenador del Oviedo, que insta a los suyos a seguir sumando hasta alcanzar el objetivo de los 50 puntos. Dice el técnico que le preocupa que pueda haber "relajación" en sus hombres, tras lograr dos triunfos seguidos y a la vista de la situación del Ibiza, penúltimo y muy cerca de cerrar su descenso.

En su intervención, el entrenador admite también que no tiene claro el once. La irrupción de la segunda unidad en el choque ante el Lugo (Camarasa, Moro y Vallejo revolucionaron al equipo) hace que se le planteen algunas dudas para viajar a Ibiza. "No tengo claro el once, no. Haga lo que haga estará mal. Si pones a los que acabaron parece que echas la culpa a los que lo empezaron. Si pones dos puntas y no te sirve… Haga lo que haga estará mal”.

Lo que sí admite el entrenador es la posibilidad de alinear a Camarasa, centrocampista, como segunda punta. “Es a posición para la que vino, la que mejor se desenvuelve, tiene llegada al área. Puede encajar. Pero esa posición tiene que estar cubierta con un punta, y con otro tipo de jugador más desequilibrante, pero eso es para el futuro”.