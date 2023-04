El Oviedo busca la tercera victoria consecutiva y su entrenador, Álvaro Cervera, confía en mantenerse por el mismo buen camino. Mientras espera los resultados satisfactorios, el entrenador prefiere dejar aparcado el debate sobre su futuro. Ya ha dicho en varias ocasiones que le gustaría seguir en el Oviedo, pero aún no ha recibido una propuesta del club, donde cada vez tiene más apoyos para mantenerse en el banquillo.

Esta mañana, en la rueda de prensa semanal en El Requexón, el técnico desveló que se había reunido con el club de una manera informal, tal y como informó LA NUEVA ESPAÑA, para sentar las bases de un posible futuro de la mano. “En la renovación no hemos avanzado. Sí tuve un almuerzo con gente del club y valoramos lo que ha sido el año y lo que puede ser los posteriores. pero no hay ninguna oferta. Valoramos porque nos llevamos bien, somos buena gente. Charlamos pero no hay nada en concreto”, explicó el técnico.

Siguió el entrenador valorando las opciones sobre su futuro en el Oviedo: “Lo que yo espero que acabemos el curso, que estemos tranquilos, que hagamos pronto los 50 puntos. Cuando esté todo solucionado, valorar las opciones que hay”.

Centrados en el Ibiza

La preocupación, no obstante, del entrenador ahora mismo es conquistar los tres puntos en la cita de mañana ante el Ibiza, un duelo ante un equipo que está cerca de confirmar su descenso. “Me preocupa que la gente se pueda relajar. Soy veterano, los jugadores son más jóvenes, y veo que puede ser un motivo de distracción ganar dos partidos seguidos. A veces llega un manotazo en un partido como el de mañana. El Ibiza compite”.