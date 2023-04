Álvaro Cervera atendió a los medios satisfecho por la victoria, la tercera seguida de los suyos, en un duelo que les deja aún más cerca de la permanencia en Segunda, asentado en la zona tibia de la tabla.

Lectura del partido. “El choque no ha sido bonito, con muchas imprecisiones. Lo bueno es que nunca pensamos que sería fácil. Nos faltó sentenciar antes y les dimos opciones. Hay que estar contentos, porque otros días merecimos más. Les doy la enhorabuena a los jugadores. Estamos más cerca de la salvación, mañana a ver qué hace el Málaga y ver la diferencia. Está bastante cerca la salvación”.

El juego. “No ha habido muchas llegadas. Sí juego directo. No quisimos cometer errores. Esta vez nos marcaron en un córner. No llegamos porque no hemos dado dos toques bien al balón. El campo estaba ligero. No ha sido el partido más brillante, pero vinimos para ganar. No le damos más vueltas”.

Sin relajación. “Es innato que cuando llevas dos ganados puede venir la relajación pero los buenos son los que no se cansan de ganar. Perder te cansa. Llevamos dos victoria seguidas y era difícil jugar serio”.

Costas y Enrich. “Costas está cargado de la parte de atrás, no lesionado. A Enrich lo conozco de hace tiempo. Es un delantero de Primera que va cumpliendo años y la energía de Primera le podría costar, pero tiene destellos de Primera. Le falta algo de velocidad pero al primer toque y con oportunidades es de Primera”.

Camarasa en el once. “Ha estado bien. Salió a un partido abierto. Juega a otra cosa que la nuestra a veces, pero ha estado bien, te da un salto de calidad y estoy muy contento por él, seguramente se sienta un jugador recuperado".