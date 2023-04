Una defensa de memoria: los cuatro intocables de Cervera

Lucas, Costas, Calvo y Bretones. Los nombres de los cuatro guardianes de la meta defendida por Braat se recitan de memoria. Hay varios factores que explican que lo cuatro se hayan consolidado en la defensa, pero la explicación más directa es que su rendimiento ha ido en aumento y forman, hoy por hoy, una de las retaguardias más solventes de la categoría.

Ya sucedió el año pasado, con Ziganda en el banquillo, cuando el Oviedo construyó una firme candidatura al play-off de ascenso asentándose desde atrás. Coincidió entonces que tres de los cuatro actuales defensas titulares ya lo eran con el Cuco. Lucas, Costas y Calvo completaron una gran temporada a la que solo le faltó la guinda de la promoción. En la izquierda, Pierre Cornud se hizo con el puesto. Ahora, tras su salida en el pasado verano directo al fútbol israelí, el que lo hace es un Abel Bretones que se ha consolidado como una de las sensaciones de la temporada. Y una de las más firmes apuestas para el futuro.

Influye también en la continuidad del mismo bloque las lesiones, por supuesto. Lucas no tiene alternativa porque Juanfran está lesionado. Tampoco parecía tenerlo durante todo el curso por su gran rendimiento (ni Miguelón ni el propio Juanfran lograron restarle protagonismo) pero la falta de competencia ahora le sitúa siempre en el once por norma. En el ala izquierda, Pomares se ha recupera recientemente, pero Bretones es otor fijo en su carril. Sí hubo más alternancia en el centro, con un Tarín rindiendo a un nivel notable cuando Costas no ha estado disponible, pero la rotura de ligamentos del valenciano ha dejado a Costas y Calvo como pareja, con Oier Luengo esperando su turno desde el banquillo.

No sucede así en otros sectores del campo. En el doble pivote, Cervera ha probado de todo y solo Luismi parece entrar en todas las combinaciones. En las alas, algo similar, aunque Viti y Borja parecen ahora consolidados. Arriba, muchas rotaciones. Bastón ha sido un fijo mientras ha estado sano, pero ahora trata de recuperarse de su segunda lesión en un corto plazo de tiempo.

Apuesta para el futuro

Tal es la confianza en la zaga, que la dirección deportiva ha empleado los últimos meses en negociar la continuidad de los hombres con los que se cuenta. Lo que llevado a la práctica significa tener a todos los zagueros con contrato asegurado más allá del 30 de junio, con la única excepción de Juanfran Moreno, que deberá continuar su carrera en otro club.

El resto, todos están amarrados, lo que no significa que tengan asegurada su continuidad. Lucas fue el último en renovar, estampó su firma la semana pasada y lo coronó con dos asistencias contra el Burgos. Y antes habían hecho lo propio Abel Bretones y Dani Calvo. Además, tienen contrato con la entidad carbayona más allá de eta temporada David Costas (el club trata de ampliar su vínculo), Rodri Tarín y Carlos Pomares.

La idea del club es llevar a cabo una renovación en las posiciones más ofensivas y dejar pocos movimientos para la defensa, la línea que se considera que ha cumplido con un papel más fiable en una temporada tan irregular.