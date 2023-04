Manu Vallejo oposita al equipo titular: este es el posible once del Oviedo en Ibiza

Cervera reconoce que no tiene claro el once, después de la exitosa irrupción de la segunda unidad en el duelo del pasado sábado ante el Lugo, pero parece que optará por darle continuidad a la misma idea que en las últimas semanas le está dando tan buenos resultados. De cara al choque ante el Ibiza, 21.00 horas en Can Misses, la principal novedad podría estar en la punta de ataque, donde Manu Vallejo podría darle descanso a Enrich. Aunque no parece que ni el propio entrenador lo tenga claro hasta hoy mismo que le confesará sus planes a los futbolistas.

Lo que sí es seguro es su apuesta por el 4-4-2 una semana más, con la defensa sólida como arma principal. Cervera podría apostar por Braat; Lucas, Costas, Calvo, Bretones; Viti, Luismi, Koba, Borja Sánchez; Manu Vallejo o Enrich y Hugo Rama. Completan la convocatoria de 21 hombres: Tomeu Nadal, Luengo, Pomares, Mángel, Camarasa, Marcelo Flores, Leo Sequeira, Raúl Moro, Masca y Enrich o Manu Vallejo.