Fue el héroe indiscutible del Oviedo en Can Misses, estadio del Ibiza, donde los azules sumaron otro triunfo (1-2), este el tercero seguido, que les deja en la zona templada de la tabla con 49 puntos, con la permanencia en la mano. El ariete anotó los dos goles, dos acciones brillantes, y se convirtió en el más destacado. Tanto, que Cervera no dudó a la hora de alabarlo: “Es un futbolista de Primera División. Quizás ahora ha perdido velocidad, pero sigue teniendo destellos de Primera”.

El balear agradece las palabras y ofrece su explicación de por qué ahora brilla más en ataque. “Las cosas han cambiado, ahora piso más área. Antes hacía un trabajo que no se veía pero que era el que quería el entrenador, era trabajo sucio. Tuvimos una mala racha y decidió cambiar, el único que salió fui yo y el míster decidió poner un punta y a partir de ahí llegó la lesión de Borja (Bastón) y se me abrió la posibilidad de jugar solo arriba y me encuentro muy cómodo cerca de los dos centrales. Ya no me tengo que pelear con los mediocentros y dentro del área hago peligro”, explica el delantero de los azules.

Para Enrich, sus dos dianas fueron “dos golazos”. Y explica la dificultad: “Tengo que verlos repetidos, pero me parecen acciones de mucha dificultad, sobre todo el primero. En el segundo todo viene de un robo de Camarasa, que me da el pase, Vallejo tiró un buen desmarque que se ha llevado al central que venía a por mí y no me lo he pensado: sabía que tenía que acabar la jugada. Me salió un buen tiro”.

La permanencia parece asegurada, pero el delantero insta a los suyos a seguir peleando para seguir escalando posiciones. “Tenemos que seguir luchando, cuanto más arriba quedemos mejor, porque los jugadores nos lo merecemos. También será mejor para el club y para la afición. Nos tienen que ver entregados como ahora. Podemos perder, pero la actitud tiene que ser esta: correr y correr hasta que no puedas más. Y cuando no puedas más, que salga otro. Hay que acabar con un buen sabor de boca tras una temporada que no ha sido sencilla”, expone.