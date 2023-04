Cuando el árbitro señaló el final del partido en Can Misses, estadio del Ibiza, los jugadores del Oviedo celebraron el triunfo, 1-2, con euforia. Porque era el tercero seguido, el que deja a los azules en mitad de la tabla y porque supone prácticamente la permanencia. El equipo navega con 49 puntos, a uno de tierra firme, los 50 puntos que Cervera anunció como obligatorios para mantener la categoría. Pero había uno de los futbolistas especialmente emocionados sobre el césped.

Víctor Camarasa no pudo aguantar las lágrimas cuando el choque terminó. Fue titular por primera vez desde su llegada a Oviedo y completó los 90 minutos. Después del calvario de lesiones que le afectado en las tres últimas campañas, el valenciano volvió a sentirse futbolista y de ahí su gesto de emoción.

La última vez que el centrocampista completó un choque entero fue el 10 de julio de 2020, cuando militaba en el Alavés y disputó el choque entero con los vitorianos ante el Madrid en el Alfredo Di Stéfano (el Bernabeu estaba en obras). Han pasado casi tres años desde aquella experiencia y ahora Camarasa vuelve a sonreír en el Oviedo.

Oportunidad azul

El club carbayón le abrió las puertas en los últimos minutos del pasado mercado invernal, cuando Camarasa buscaba un destino que le permitiera probarse. Como la operación ofrecía algunas dudas por el estado físico del futbolista, el club se cubrió las espaldas con el beneplácito del centrocampista: Camarasa cobra estos meses el sueldo mínimo como fijo y tiene unas variables en función de su rendimiento.

La fórmula acordada entre las partes es la que terminó de convencer al club de afrontar un fichaje que solo se cerró en los últimos minutos del mercado. Sucedió de manera acelerada, como relató en su momento Cervera en El Requexón. "A última hora de la noche me llama el club y me habla de la posibilidad de que venga Camarasa. Me dicen que vendría con unas condiciones muy ventajosas. Recibo otra llamada, de un conocido que me habla del chico, y le digo que quiero hablar con él directamente. Víctor me dice que le faltaba ritmo, que no estaba para 90 minutos pero que se encontraba bien", relató el entrenador azul, uno de los impulsores de la operación: "Las condiciones en las que ficha son muy buenas y no perdemos nada, entre comillas. Si conseguimos que se ponga bien será un jugador destacado en la categoría. Si no lo logramos, es una apuesta con la que no perdemos nada. Lo único que puede hacer es sumar".