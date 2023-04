Ahora el viento sopla a favor: Las claves del mejor momento del Oviedo en la Liga

Piensen en el caso de Sergi Enrich. Era uno de los señalados esta temporada. Una petición de Bolo que no llegaba a cuajar y que había visto dos rojas poco defendibles. Él fue el que cayó del once cuando Cervera decidió introducir otro centrocampista en sus planes. Pues bien, hoy por hoy no hay delantero en mejor racha que él en Segunda: ha anotado cuatro goles en las últimas cuatro jornadas. Enrich como ejemplo que explica que al Oviedo, ahora sí, el viento le sopla a favor y le sonríen los pequeños detalles.

Sucedió en Ibiza, en el último capítulo visto de la meritoria escalada azul. No fue el mejor Oviedo. Ni estuvo especialmente cómodo con la pelota, ni logró imponerse al rival. Pero supo, virtud ésta muy valorada, aprovechar sus momentos. Resistió el empuje inicial de un Ibiza al que le quedaba la última bala y cuando pasó del medio del campo lo hizo para golpear: golazo de Enrich. El fútbol y sus dinámicas, un asunto de difícil explicación racional. No conviene olvidar que el paso adelante del equipo ha coincidido con el momento en el que Cervera se ha animado a darle un toque más combinativo. La inclusión de un centrocampista más, Hugo Rama como falso delantero, y la alternativa de Borja en la izquierda, incluso en sus noches menos brillantes como la del sábado, le dan al Oviedo nuevos registros. El equipo juega mejor, llega algo más y, lo que es más importante para el entrenador, lo ha logrado sin restar un ápice a su solidez defensiva. La última novedad en el perfeccionamiento del equipo es Víctor Camarasa. Tras amagar en varias actuaciones, anunciando el futbolista que lleva dentro, Cervera por fin se atrevió a ponerle de inicio. Se mostró cómodo el centrocampista, siempre en contacto con el balón. Sus compañeros lo saben y por eso le buscan continuamente. Lo que sorprendió más es que aguantara los 90 minutos. Cervera vio el escenario perfecto para probar y el asunto salió redondo, en lo grupal, tres puntos, y en lo individual, notable actuación del valenciano. En Ibiza, el Oviedo volvió a tener más tiempo el balón que su rival. Lo hizo por un margen escaso 50,1-49,9, pero es significativo que en los primeros 24 encuentros entrenados por Cervera en Segunda el rival siempre tuvo más tiempo la pelota y en los dos últimos choques, contra el Lugo y el Ibiza, los azules se impusieron en una batalla, la de la posesión, que no le interesa especialmente a su entrenador. Pero en Can Misses se vio también que se puede defender uno con la pelota, arrebatándosela al rival para que no te dañe. Reacción tardía La sensación de alegría por el momento al alza de Cervera y sus chicos solo es atenuada cuando se mira la distancia con el play-off y los puntos en juego. Da la impresión de que el momento que el equipo demandaba para dar un paso adelante llega demasiado tarde. En otras palabras, que si la competición durara un mes más se podía luchar por estar entre los seis primeros. También está la perspectiva positiva que dice que un final con tanta calma permitirá actuar con más tranquilidad. El club tiene ahora tiempo para definir su rumbo, que cada vez tiene más pinta de que será de la mano de Cervera. Le toca el turno a la dirección deportiva para hacer malabares con el tope y mejorar el equipo. La idea es darle continuidad al final de campaña tratando de tapar las debilidades que se han detectado en los últimos meses.