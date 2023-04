El canterano del Oviedo que ha conseguido cuatro ascensos con 27 años

Emilio Morilla (Oviedo, 1995) tiene que hacer memoria en su corta carrera. No lo hace para recordar este o aquel partido: tira de memoria para rememorar sus ascensos. Lleva cuatro, una brutalidad. «Mucha gente me lo dice, que vaya pasada. Algunos me ven con tantos que piensan que tengo 33 años, pero todavía me da tiempo a alguno más», dice, orgulloso, el ovetense, central del Covadonga y uno de los protagonistas del salto a Segunda Federación en el campo del Tuilla el pasado sábado.

«Fue el menos esperado de los que llevo, sin duda. Si me lo dicen al principio de temporada no me lo creo porque la Tercera es muy competida, con unos equipos muy buenos. Hubiésemos firmado solo jugar el play-off», dice Morilla, que vino procedente del Marino, donde también ascendió a Segunda B, metiendo además el gol decisivo ante el Sestao. Antes había dado el salto con el Caudal y con el Vetusta. La historia triunfal de Morilla tiene lugar en el fútbol modesto, allí donde no hay grandes lujos y se debe compatibilizar los entrenamientos con el trabajo. El central lo sabe en sus propias carnes: fichó el curso pasado por el Covadonga porque le daba más flexibilidad para poder ir a su nuevo puesto de trabajo, en la empresa de maquinaria asturiana GAM. Morilla, ingeniero de Minas, trabaja hasta media tarde y luego acude a entrenar a última hora al Juan Antonio Álvarez Rabanal. «Los sábados no tenemos ni dónde entrenar por los partidos de la cantera», resume Morilla, para encuadrar la «hazaña» del Covadonga. Uno de sus principales competidores este curso, el Sporting B, se entrena por las mañanas en un entorno más profesional y además la mayoría de sus jugadores viven del fútbol. Morilla sigue el repaso. Recuerda bien la primera sensación de ascender con el Caudal, un histórico. Allí se fue cedido el ovetense siendo un chaval, tras una vida entera en el Oviedo: pasó por todas las categorías. «El fútbol se vivía muchísimo y ese ascenso fue muy especial porque me pilló como novato. No jugué mucho, pero me curtí. Teníamos un equipazo», indica. Eso fue en 2015. Luego, Morilla regresó al filial azul. Y al año siguiente, otro ascenso bajo las órdenes de Javi Rozada, en un equipo en el que estaban Borja Sánchez, Lucas, Jimmy y Viti, jugadores que están ahora en el primer equipo. «Ese año no tuve suerte con las lesiones, rompí fibras varias veces, pero era el capitán y tenía mucha responsabilidad», explica. Al inicio del curso siguiente, el que iba a ser en Segunda B con el Vetusta, Morilla tuvo un momento delicado: se quedó sin equipo con el mercado casi acabado. Afortunadamente, apareció el Marino. En Miramar vivió sin duda sus mejores años. Momentos imborrables además del ascenso. El curso pasado, sin ir más lejos. El Marino se salvó de descender en un partido agónico ante el Navalcarnero, con remontada incluida. El primer gol llegó de penalti. ¿A quién? A Morilla. «Siempre me moví muy bien en el área», recalca el futbolista, que tiene una especie de secreto: también es talismán en los banquillos. El curso pasado, mientras era jugador del Marino, ejerció de segundo entrenador del juvenil del Covadonga que militaba en División de Honor, dirigido por David González. El curso acabó con felicidad plena: ascenso a División de Honor por primera vez en la historia del club. Este año, por asuntos laborales, Morilla ya no puede seguir de segundo entrenador. Pero ahí está el ascenso. Otro más, este en el banquillo. El curso que viene, con el Cova en Segunda Federación, lo de optar a subir estará más difícil. «Todavía no hablamos de nada, pero estoy muy bien en el club. Si sigo, pues a dar guerra».