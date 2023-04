El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón en una jornada que para Cervera, técnico del Oviedo, fue de cara y cruz. La parte positiva, en la defensa. David Costas, central titular, regresó a la dinámica con el primer equipo después de causar baja en la sesión anterior. El gallego atraviesa unos pequeños problemas físicos después de la victoria ante el Ibiza, pero en principio no parece que vaya a tener problema para jugar ante la Ponferradina. En el caso de que Cervera no quiera forzar, la alternativa en el once es Luengo.

Todo en orden… 𝙨𝙚𝙜𝙪𝙞𝙢𝙤𝙨 🔥#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/O9o4OXsjoR — Real Oviedo (@RealOviedo) 27 de abril de 2023 La parte negativa es que Hugo Rama, que como Costas tiene molestias, tampoco se entrenó y es más que seria duda para el encuentro del domingo. No obstante, quedan todavía dos entrenamientos, por lo que el mediapunta podría estar en la citación, aunque sería precipitado que entrase de titular. De Cervera será la decisión. Si no llega, Vallejo apunta a ser su sustituto en el once titular.