Los planes de Cervera para recibir a la Ponferradina: cambios obligados

El Oviedo regresó ayer al trabajo en El Requexón para preparar el duelo del domingo ante la Ponferradina, un partido en el que los azules quieren dejar ya sellada la permanencia y firmar la cuarta victoria seguida. Tras la sesión del martes, en la que participaron los suplentes como suele ser habitual en el primer entrenamiento, Cervera ya pudo contar con el grueso de la plantilla, incluidos los titulares en Ibiza.

Sin embargo, hubo dos bajas muy sensibles que son duda para el duelo del domingo. Se trata de David Costas y Hugo Rama, indiscutibles para Cervera, que arrastran molestias desde el partido en Can Misses y trabajaron al margen. De su evolución en los entrenamientos que quedan hasta el domingo dependerá si llegan o no a tiempo para jugar contra la Ponferradina. El resto de bajas fueron las de los lesionados Jimmy, Javi Mier, Tarín, Montoro y Bastón, descartados para el encuentro. Juanfran se ejercitó sin problemas y en su caso lo previsible es que regrese ya a una citación. La otra baja segura para el domingo, en este caso por sanción, es la de Luismi.

Mángel es el principal candidato a suplirle, mientras que Yayo, medio del filial, se entrenó a las órdenes de Cervera, con lo que sería normal que vaya citado el domingo.

Visto el panorama, es seguro que Cervera deberá darle una vuelta de tuerca al equipo porque las bajas afectan a todas las líneas. Los posibles sustitutos están claros, con Luengo optando al once si Costas no llega. En el frente del ataque también hay un nombre propio que lucha por colarse en un once varias semanas después: Manu Vallejo. El gaditano, autor del gol de la victoria ante el Lugo, siguió en el banquillo en Ibiza. Ese fue el dilema de la semana para Cervera: apostar por el mediapunta, que no está teniendo el protagonismo esperado tras su llegada en el mercado de invierno.

Ahora, con los problemas físicos de Rama, vuelve a coger enteros para aspirar a la titularidad. Incluso si Rama llega a tiempo es probable que Cervera decida no forzar con el gallego, que acumula un importante esfuerzo físico en las últimas jornadas. La otra posibilidad pasaría por apostar por Masca y Enrich en el frente de ataque y volver al 4-4-2, algo que parece más complicado visto los buenos resultados del dibujo actual.