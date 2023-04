Los planes del Oviedo para la portería del año que viene

El Oviedo afronta los últimos cinco partidos de Liga con la salvación prácticamente en el bolsillo y con un ojo puesto ya en la planificación del curso que viene. El foco está en Álvaro Cervera, en negociaciones para renovar con el equipo azul, pero no todas las miradas apuntan hacia el entrenador. La dirección deportiva está ya en pleno trabajo, sondeando posibles incorporaciones y viendo las necesidades que tendrá el equipo el año que viene. La portería será protagonista.

En dos vertientes. Por un lado, con el máximo respaldo a Quentin Braat, hoy y ahora indiscutible en la portería del Oviedo. El francés, con contrato en vigor, es junto con Enrich el único fichaje de los que llegaron en verano que es titular. Los números de su rendimiento no ofrecen dudas. De hecho, el meta galo tiene a tiro en estas últimas jornadas un reto colosal: lograr el trofeo "Zamora" con el Oviedo, algo que no logra el equipo azul desde hace 51 años.

La última vez que un meta del equipo azul fue el menos goleado en una categoría profesional fue en la temporada 1971/1972. El galardonado fue Lombardía y el Oviedo ascendió a Primera. El meta solo encajó 18 goles. Braat llega de momento 16. En el club están muy contentos con el rendimiento del francés, una apuesta de la dirección deportiva de Rubén Reyes en la que participaron activamente Roberto Suárez y los miembros actuales de la secretaría técnica. Su titularidad fue una de las primeras medidas de Cervera a su llegada al Oviedo, lo que indica el gusto del entrenador por el portero. Pero el club no se detiene y una de las prioridades en el mercado de verano, en el que ya trabaja la entidad, es fichar un portero de garantías. Tomeu Nadal firmará por el Tenerife y la entidad tiene pensado acudir al mercado. Pese al buen papel de Braat, asentado a priori como portero titular, el Oviedo piensa firmar un portero de garantías, que venga a competir un puesto con el francés y no como teórico suplente. El club estuvo muy cerca de fichar un meta en el mercado de invierno por la salida de Tomeu, que finalmente no se concretó porque el Oviedo no pudo cerrar su teórico sustituto. En aquel momento el club intentó fichar a Cantero, que no salió del Eibar, y luego centró sus esfuerzos en Morro, del Rayo.

Con este último llegó a un acuerdo, pero Martín Presa, presidente rayista, no contestó a tiempo a las llamadas del Oviedo y no dio tiempo a cerrar la operación en el último día de mercado. Esas opciones, sin embargo, no cuentan ahora con mucha fuerza. El club entendía que Morro, que casi llega, era una buena opción en enero, pero lo previsible es que se busque otro perfil de meta en verano. En el Oviedo se tiene mucha calma en esta situación por el rendimiento de Braat, pero es un movimiento que se quiere cerrar en los primeros compases del mercado. Mientras tanto, Braat tiene por delante cinco partidos para alzarse con el "Zamora". Deberá jugar todos los encuentros que quedan, porque para optar al título hay que jugar al menos 28 y el francés lleva 25. De momento va líder y su principal competidor es Raúl Fernández, del Granada, que lleva 18 goles encajados. Si consigue el galardón, igualará a Lombardía, el único "Zamora" azul. Hubo otros dos porteros del Oviedo que lograron ser los menos goleados: Óscar Álvarez en los años treinta (en dos ocasiones) y Caldentey en 1958, pero el "Zamora" se empezó a otorgar a partir de 1959.