Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, analizó hoy en El Requexón la actualidad del equipo azul antes del partido de mañana ante la Ponferradina. Con la salvación prácticamente en el bolsillo (el Oviedo tiene 49 puntos), la posible renovación del técnico fue uno de los asuntos importantes a tratar. Y el técnico cántabro no pudo ser más claro. Cervera confirmó lo que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, que el club ya le ha dicho que quiera seguir siendo el entrenador, pero dio una de las claves para que su renovación culmine: el proyecto deportivo.

Su pensamiento se resume en esta frase: "Si el club piensa que vamos a estar terceros todo el año, jugando bien al fútbol, que piensen en otro entrenador", dijo el Almirante. Por toda la comparecencia del técnico, no obstante, se evidencia que hay buena sintonía y que lo normal es que se llegue a un acuerdo, aunque falta bastante por hablar. Estas fueron las palabras del técnico del Oviedo.

Su futuro

“Voy a decir la realidad hasta donde puedo. Me he reunido con Agustín Lleida, director general, y con el presidente, para ver mi disposición a seguir. Ellos tienen predisposición y yo también, hay sintonía. Ahora habrá que ponerse de acuerdo en los años de contrato, en las cantidades, en qué tipo de equipo se va a plantear…Si esas cosas van por el mismo camino no habrá problemas. Si queremos un entrenador diferente, que es muy loable, para un equipo que quiere hacer otras cosas, yo no tendré problema, siempre habrá un sitio para mí. Si queremos hacer un proyecto para algún día tener la oportunidad…Pero si tenemos prisas y lo queremos el año que viene no soy ese perfil, hay que esperar el momento. Hay seis, siete, ocho equipos que están predispuestos a ascender, y luego hay alguno que se engancha porque lleva un proyecto de dos o tres años. Si el Oviedo aspira a eso, me gustaría seguir, pero si tiene las prisas, yo no soy eso”.

“Yo nunca he tenido ningún problema económico, aunque tampoco coges lo que te den. El dinero hay que ganárselo, no regalarlo. Siempre lo he pensado así, si cumples los objetivos, que te lo paguen bien. Por dinero no habrá problema, más por las sensaciones que tenga de ver. Por el miedo a no cumplir las expectativas, quizá no miedo…Pero si se tienen las expectativas de jugar muy bien al fútbol, y que el equipo va a estar tercero todo el año, que piensen en otro. No es que no estaremos terceros, pero no de esa manera”.

Sobre el encuentro de mañana

"Temo cierta relajación. Es un partido difícil de jugar. Siempre he pensado que los partidos se juegan antes con la cabeza que con los pies, después de tres victoria, y estar en una zona más cómoda, será más difícil de afrontar. Es un partido que no tiene la apretura de los de antes Lo único que podemos cambiar es jugar con uno o dos puntas. Durante la semana lo he pensado. Lo demás, no".

El cambio en el equipo desde el encuentro en Leganés

"Veníamos haciendo méritos para sacar mejores resultados. Tengo una teoría: el equipo no juega bien en si mismo, juega mejor contra los que proponen mucho y a partir de ahí es capaz de crearle problemas al rival. Si tenemos que llevar la iniciativa nos cuesta más y es culpa del entrenador. He escuchado que el equipo enlaza más pases y hace más cosas con el balón y no estoy de acuerdo: enlazamos más pases atrás, con más centrales y bajando un mediocentro. Pero los pases de más no nos están dando la victoria. Jugamos más o menos igual, y tenemos más acierto, pero no creo que sea la acumulación de pases. Yo creo que no hemos cambiado mucho, antes hacíamos méritos y no lo sacamos, pero no hemos cambiado. El partido de Ibiza no me gustó nada y lo ganamos, y otros jugamos bien y no lo hicimos. Hay rachas, dinámicas, y ahora nos tocaba ganar".