El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, protagonizó esta mañana una interesante comparecencia en la que habló de su futuro, pero también analizó el rendimiento de jugadores individuales. Uno de ellos fue Mángel, que lleva tiempo sin entrar al once y que, salvo sorpresa, entrará mañana en sustitución de Luismi, sancionado.

«Mangel empezó muy bien, sensacional. Luego tuvo un pequeño parón, no sé debido a qué, aunque imagino que a sus ganas de hacer las cosas mejor de las que estaba haciendo. Eso es una equivocación de futbolista. Todas las personas tenemos un tope, y no tenemos que sobrepasarlo porque seguramente nos equivocaremos», dijo el entrenador, que contó una anécdota para explicarse mejor. "Me contaron una vez un caso de un chico que sacaba muy buenas notas en música y muy malas notas en matemáticas. Los padres le pusieron a dar clases particulares de matemáticas y el profesor le dijo que esas clases particulares mejor las diese de música, que con eso se iba a ganar la vida. Esto es un poco eso: haz lo que sabes hacer y serás muy bueno. Si empiezas a hacer más cosas... No sé si me he explicado. Me gusta la gente que hace lo que sabe hacer, la que intenta hacer más cosas de las que sabe hacer me cuesta más como entrenador".