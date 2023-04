Cuando Toché fichó a Steven para el Orihuela: "Se me iluminó la bombilla"

Que la vida y el fútbol pueden dar giros inesperados lo saben bien Toché y Steven, exdelanteros del Oviedo, director deportivo y ariete respectivamente del Orihuela, club valenciano, todavía de fiesta tras su ascenso a Segunda Federación el pasado fin de semana. Ahora son maestro y alumno, prácticamente jefe y empleado. Antes fueron competencia directa y la cosa trajo cola. En diciembre de 2018, con el Oviedo no muy allá y el Vetusta en su mejor momento, a Anquela le llovían las críticas por no tirar de los canteranos. Uno de ellos era Steven, delantero del Vetusta. Y uno de los arietes era Toché, junto con Bastón el gran goleador del Oviedo desde la vuelta al fútbol profesional. Entonces el murciano, ya un veterano, dejó un titular en una entrevista que fue muy comentado. "No sé cuántos goles lleva Steven con el Vetusta, pero quince no lleva". Aquello se entendió como una crítica al canterano del Oviedo que Toché siempre rechazó.

"Todo se malinterpretó, fíjate si creo en la cantera del Oviedo que me esforcé en cuidarles y en cuanto pude llamé a Steven", dice Toché, de comida ayer con el equipo que ha conseguido el ascenso, con Steven como delantero mientras las lesiones se lo permitieron: cinco goles. Ambos son la continuidad de aquellos años en el Oviedo, con el murciano como hombre en los despachos y Steven en el área. Y ambos charlan con LA NUEVA ESPAÑA entre plato y plato. Toché disecciona el fichaje de Steven, que el año pasado jugó en el Marino. "Un día se me iluminó la bombilla y dije: ‘voy a intentar traer a este’, aunque pensé que sería imposible. Le transmití mi ilusión como director deportivo, le fui convenciendo y le estaré siempre agradecido porque rechazó ofertas de Segunda Federación. Él viene aquí, arriesgando mucho, por un motivo emocional conmigo", explica Toché, de 49 años.

"De ser su compañero he pasado a ser su jefe, el rol cambia, pero no el cariño que tengo hacia él y las ganas que tengo de que triunfe", dice el delantero, hombre para todo en el Orihuela, un modesto que quiere triunfar en el fútbol. "Nuestro objetivo era subir, y como primeros. Era mucha presión, pero la asumimos bien. Yo estoy encantado y soy partícipe del día a día. Tuve directores deportivos a los que solo veía los días de los partidos y yo tengo otro estilo. No me pierdo ningún entrenamiento y estoy para lo que quiera el futbolista", recalca.

Toché le pasa el teléfono a Steven. "Toché me llamó, valoré lo que había y me decidí. Lo que me encontré me pareció irreal, con un nivel alto de profesionalismo para ser Tercera: dos fisios a diario, nutricionista, buenas instalaciones... E importante en el fútbol: los pagos siempre llegaban a tiempo. No parecía Tercera", explica el delantero. "Sin Toché no estaría aquí, él me ayuda en todo, incluso me encontró piso. Tiene un papel muy protagonista y se le ven formas para tener un gran futuro de director deportivo porque conoce lo que siente el jugador", finaliza el delantero, de 25 años, que acaba contrato en junio. ¿Seguirá? "Yo quedo libre, lo que diga el jefe", dice, en referencia a Toché. El ariete responde, político: "Planificaremos lo antes posible la temporada".