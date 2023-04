El aviso de Cervera de cara a su renovación: todas las claves internas del Oviedo

Relajado, bromista, algo más cercano de lo habitual, no se le puede negar a Álvaro Cervera su claridad delante de un micrófono. "Voy a decir la realidad hasta donde pueda...", avisó ayer antes de soltar su mensaje. Porque el Oviedo y Cervera parecen condenados a entenderse. Uno quiere que siga y el otro dice que quiere seguir. Hasta ahí lo obvio. Pero luego hay matices. Uno, determinante en cualquier negociación, el factor económico. Ahí, según dijo Cervera, no habrá problema alguno. Otro, más de fondo que de forma, el estilo, un concepto amplísimo en el fútbol.

Primero, lo expuesto por Cervera antes de recibir hoy a la Ponferradina y certificar la permanencia. "Ellos (el club) tienen predisposición y yo también. Hay sintonía. Ahora habrá que ponerse de acuerdo en los años de contrato, en las cantidades, en qué tipo de equipo se va a plantear… Si vamos por el mismo camino no habrá problemas", explicó Cervera.

Y siguió. "Si queremos un entrenador diferente, que es muy loable, para un equipo que quiere hacer otras cosas, yo no tendré problema, siempre habrá un sitio para mí (en otro equipo). Si queremos hacer un proyecto para algún día tener la oportunidad (de ascender)… Pero si tenemos prisas y lo queremos ya el año que viene yo no soy ese perfil. Hay seis, siete, ocho equipos que están predispuestos a ascender, y luego hay alguno que se engancha porque lleva un proyecto de dos o tres años. Si el Oviedo aspira a eso, me gustaría seguir, pero si tiene las prisas, yo no soy eso".

Por si hubiese alguna duda en su mensaje, repreguntado, lo amplió inmediatamente. "Yo nunca he tenido ningún problema económico, aunque tampoco coges lo que te den. El dinero hay que ganárselo, no regalarlo. Siempre lo he pensado así, si cumples los objetivos, que te lo paguen bien. Por dinero no habrá problema, más por las sensaciones que tenga. No es miedo, pero si se tienen las expectativas de jugar muy bien al fútbol, y que el equipo va a estar tercero todo el año, que piensen en otro técnico. No es que no estaremos terceros, pero no de esa manera", concluyó sobre su futuro, sonriente, el entrenador del Oviedo. Las palabras de Cervera suponen un claro aviso a navegantes: el estilo, defensivo y priorizando el orden, es innegociable en los equipos del Almirante. El club ya lo sabía, así se lo transmitió el propio entrenador en las últimas reuniones, pero Cervera optó ayer por dejarlo todavía más claro dentro y fuera por si las moscas.

El trasfondo de sus palabras se explica en la convivencia entre el Grupo Pachuca, capitaneado por Jesús Martínez, y el propio Cervera. Sobre el papel, formas de ver el fútbol antagónicas. A Martínez le gusta el juego combinativo y alegre; al Almirante el orden y el rigor táctico. ¿Es posible una convivencia así? Por ahí van precisamente las palabras de Cervera, consciente de lo que opina el dueño del Oviedo. En febrero, en la última visita de Martínez, el dueño de Pachuca habló sobre la evolución del equipo respaldando el trabajo de Cervera, pero incidiendo también en los problemas ofensivos (el Oviedo es el segundo conjunto que menos goles anota). "Nos están faltando las variantes necesarias para marcar", dijo Martínez. Cervera tomó nota de aquellas palabras. Esa reflexión no causó ningún gran choque interno, pero sí sirvió para constatar lo que ya se intuía: el Almirante no casaba con el estilo tradicional de Pachuca, pero Cervera fue el salvavidas elegido evitar el descenso.

Por eso Cervera, consciente de la realidad, habla tan claro. Por eso lo suyo parece un aviso: Cervera es lo que es y si el Oviedo le quiere renovar que sea consciente de lo que propondrá. Una vez conseguida (casi) la permanencia, la pregunta es clara: ¿Por qué Jesús Martínez y sus directivos quieren que siga el Almirante si inicialmente no era un entrenador con el estilo demandado por la propiedad? Las respuestas también parecen obvias. Por un lado, pesan mucho los apoyos del entrenador en los miembros del club que están en el día a día. Martín Peláez, Agustín Lleida y Roberto Suárez cierran filas junto a Cervera y consideran que es el entrenador idóneo para armar un gran proyecto.

En esa confianza influye también lo visto en el último mes: Cervera dio entrada a jugadores con un perfil más ofensivo (Borja, Camarasa y Koba) sin traicionar su estilo. Esos cambios, que fueron aplaudidos internamente y tras los que el Oviedo encadenó su mejor racha, no supusieron en cualquier caso ninguna revolución en el método. Por si hubiese alguna duda, Cervera lo recordó: "Jugamos más o menos igual, y tenemos más acierto, pero no creo que sea la acumulación de pases. Yo creo que no hemos cambiado mucho, antes hacíamos méritos y no lo sacamos, pero no hemos cambiado. No hacemos nada diferente, seguimos metiendo goles con centro de Lucas, remates de Enrich o a balón parado. Hemos cambiado de dormir peor a dormir mejor".

En la entidad no sorprendió el mensaje lanzado ayer por Cervera. Es más, se comparte. Todos parecen estar de acuerdo con él, aseguran. Por eso hay quien interpreta que sus palabras iban más bien dirigidas a México. Allí, Jesús Martínez traza las líneas maestras de su nuevo proyecto con Cervera, al que valora mucho como entrenador, como hombre en el banquillo. Pachuca asume que el fútbol en España difiere al azteca y que con Cervera puede construirse un proyecto ganador, aunque existan diferencias sobre el estilo. Los directivos del Oviedo le dan normalidad a esa disparidad de criterios. Saben que quizá toque mantener equilibrios entre lo demandado por Martínez y lo pregonado por Cervera. La renovación sigue cociéndose.