El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, analizó la victoria de su equipo ante la Ponferradina (3-2), una remontada que deja sellada la permanencia para el conjunto carbayón, octavo ahora con 52 puntos. Estas fueron las declaraciones de Álvaro Cervera.

Análisis de la remontada

"Estoy contento por haber conseguido el objetivo. La remontada son cosas del fútbol, que no tienen explicación, tenemos que estar contentos por la reacción del equipo. Nada más".

Reacción al descanso

"No he dicho mucho, pero sí que hay que ser mucho más prácticos en esta categoría, que no gana el que más pases da. Ellos, en la primera parte, nos metieron dos y nosotros intentamos hacer muchas cosas que no llegaban a muchos sitios. Les dije que teníamos que ser más prácticos y que ya pasarían cosas. El primer rebote le cae a Viti y es gol y el segundo penalti. Le dije que dejasen de jugar el balón por fuera, donde se meten los goles es en el área contraria".

Balance de la temporada

"Recuerdo cuando me reuní con la gente del club y me dijeron que tenía que salvar al equipo y creo que lo hemos conseguido. Me siento contento con el trabajo y ahora tengo que aprender de muchos errores que he cometido, también de algunos aciertos. Conocer el equipo, los jugadores. Ahora quiero estar contento y tranquilo. Quedan cuatro partidos y tenemos que tener poso para seguir compitiendo".

El futuro

"Lo he dicho ya, me he reunido varias veces y he expuesto lo que pienso. Solo queda sentarse y ponerse de acuerdo, poco tengo que hacer. Estoy bien aquí. Y ahora tenemos que hablar del tipo de la plantilla, cuál es el objetivo, como se quiere conseguir".

Lo que querría el año que viene

"No lo sé si lo puedo decir, creo que no. A día de hoy vamos octavos, pensar en como se ha hecho. El fútbol no solo es jugar bien o mal, son más valores, como el esfuerzo. Eso nos hizo salir de la situación y ese va a ser el camino, por lo menos por mi parte. Hoy hemos ganado un partido que resume toda la temporada: cuando un equipo intenta hacer cosas que no debe o puede, pero otro intentar no ser tan brillante".

Koba y Camarasa

"Es una duda que he tenido y me he decidido por eso. Pensaba que el partido sería de otra manera y que íbamos a dominar más, ellos son dos jugadores que nos puede dar eso. El partido se convirtió en todo lo contrario. No sé si lo volvería a hacer, pero quería manejar más el balón. En esta categoría hay que ser más reales, más directos y no acertar tanto, si no obligar al rival a que haga errores".