La reválida de Mángel dos meses después

En algún momento llegó a ser una de las sensaciones del curso del Oviedo. Con permiso de Bretones, el canterano de moda azul, destacado incluso por el dueño de club, Jesús Martínez. Un mediocentro con despliegue físico, criterio y poderío aéreo. Pero de la noche a la mañana pasó a la nevera.

Dos meses después, Mángel puede tener otra oportunidad esta tarde ante la Ponferradina, por la baja de Luismi por sanción. El candasín no sale al verde desde el duelo ante el Albacete en febrero. Hoy, parece el máximo favorito con permiso de Yayo, del filial, que va convocado. La temporada de Mángel ha sido dispar precisamente por su repentina ausencia. Con Jimmy lesionado, todo podría hacer indicar que sería su sustituto, pero Cervera optó por otros nombres: Montoro, Camarasa, Koba...Mángel se quedaba fuera. En el vestuario se tiene una lectura clara: aquella derrota ante el Cartagena, probablemente la peor en la etapa de Cervera, marcó al mediocentro candasín. Fue titular una jornada después, ante el citado Albacete, pero ya no se le vio más.

Cervera, que se esfuerza en cuidar a sus futbolistas en los mensajes que lanza, analizó ayer lo sucedido con Mángel. "Empezó muy bien, sensacional. Luego tuvo un pequeño parón, no sé debido a qué, aunque imagino que a sus ganas de hacer las cosas mejor de las que estaba haciendo y eso es una equivocación de futbolista. Todas las personas tenemos un tope, y no tenemos que sobrepasarlo porque seguramente nos equivocaremos", dijo el entrenador, que contó una anécdota para explicarse mejor. "Me contaron una vez un caso de un chico que sacaba muy buenas notas en música y muy malas en matemáticas. Los padres le pusieron a dar clases particulares de matemáticas y el profesor le dijo que esas clases particulares mejor las diese de música, que con eso se iba a ganar la vida. Esto es un poco eso: haz lo que sabes hacer y serás muy bueno. Si empiezas a hacer más cosas... No sé si me he explicado. Me gusta la gente que hace lo que sabe hacer, la que intenta hacer más cosas de las que sabe hacer me cuesta más como entrenador", dijo Cervera, englobando su discurso en el canterano.

Mángel es además una apuesta del club, renovado recientemente, y en el que hay depositadas muchas esperanzas. Hoy, con un Tartiere a favor y el equipo buscando la permanencia, tendrá la oportunidad que se le resiste desde hace dos meses. Una clara reválida para el candasín, que quiere buscar su sitio en el Oviedo.