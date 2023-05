Vallejo, talismán

En esta racha del Oviedo, un ausente, a la vez protagonista, que ayer metió un doblete para hacer remontar al Oviedo ante la Ponferradina. Manu Vallejo, esta vez sí, fue titular un mes después. El ojito derecho de Cervera, su padre deportivo, salió de la nevera. Cosas del fútbol: la mejor racha del Oviedo coincidió con su paso al banquillo.

Pero en las últimas semanas su reivindicación era ya mayúscula por sus últimas actuaciones. Ante el Lugo, hace dos semanas, salió desde el banquillo y metió el gol del triunfo con un derechazo. No le valió para ser titular en Ibiza. Hasta ayer, molestias de Hugo Rama mediante, que regresó para jugar el partido más loco de la temporada en el Oviedo. No entró mucho en juego, pero no le hizo falta para firmar una actuación notable de personalidad. Porque Vallejo, en un momento delicado con el 1-2, cogió el balón y se pidió el penalti. No dudó: 2-2. Minutos después, balón largo de Enrich a la carrera y ejemplo de lo que es Vallejo: conducción rápida, regate y derechazo. Gol de la victoria, 3-2 y el Tartiere de fiesta.

Fue el cuarto gol del gaditano, cedido por el Girona, que ya es talismán: si mete Vallejo, el Oviedo vence. Goles ante el Málaga, Lugo y Ponferradina. Tres victorias por la mínima. "Estoy muy contento, se nos puso el partido muy feo y conseguimos darle la vuelta con un gran trabajo de todos. Tuve la suerte de hacer dos goles, apretamos hasta el final y nos llevamos la victoria", dijo Vallejo, feliz tras la victoria.

"Sabíamos que meter un gol temprano tras el descanso, con la fuerza del Tartiere, sería tener un plus. Luego tuvimos las dos acciones, nos pusimos por delante y supimos jugar hasta el final", indicó. "Esto va de ganar partidos, nosotros solo queremos ganar y ganar. Hemos cumplido el primer objetivo, que es la salvación. Ahora, a disfrutar, y a seguir trabajando como lo estamos haciendo", finalizó.