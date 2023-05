El cambio de Cervera que sorprendió a todos y un debate interno en el Oviedo

Cervera, directo, soltó un mensaje muy claro en la última rueda de prensa en El Requexón. La frase resonó dentro y fuera. "Si el club piensa que (el año que viene) vamos a estar terceros todo el año, jugando bien al fútbol, que piense en otro entrenador". Más adelante analizó la última racha del equipo, que coincidió con la entrada de jugadores como Borja, Camarasa o Koba. "Yo creo que no ha cambiado mucho, antes hicimos méritos, pero no sacamos resultados, ahora sí", se limitó a decir.

El aviso era claro. Por un lado, su estilo es innegociable. Por otro, en el equipo no ha habido ningún cambio en la idea más allá de los nombres. Un día después, el Almirante sorprendió dentro y fuera con la apuesta más ofensiva que se recuerda en la temporada: ningún pivote defensivo ante la Ponferradina. Cierto es que ese escenario no se habría dado de no ser por la sanción de Luismi. Pero Cervera podría haber optado por Mángel, el favorito durante la semana. No lo hizo. Pocos en el vestuario esperaban que Koba y Camarasa fuesen los elegidos en la medular. También sorprendió en el club esa apuesta, que viene a confirmar sus decisiones en las últimas semanas: futbolistas con un perfil más ofensivo en su entramado centrado en defender.

El asunto no es baladí para el futuro del Oviedo, porque el asunto del estilo influye directamente en la renovación de Cervera. Pachuca apuesta por el entrenador por una suma de factores. Uno de ellos es precisamente sus decisiones en las últimas semanas, con esa "valentía" de poner a jugadores de buen pie.

Pero hay una pregunta abierta: ¿Esos cambios han sido por iniciativa propia o porque a Cervera no le quedó más remedio?

Es una cuestión que se debate en el Oviedo sin cambiar una coma la apuesta por renovar a Cervera. Incluso entre los jugadores se habla sobre los últimos cambios.

La entrada de Borja es la que ofrece menos dudas. El Almirante siempre defendió que no lo utilizaba de titular porque no lo veía bien físicamente. En Leganés cambió de idea: no se mueve del once desde entonces. En el centro del campo la cosa cambia. Jimmy cayó lesionado y eso marcó la medular. Hasta ese momento, el ovetense era uno de los favoritos de Cervera. Incluso el entrenador llegó a decir que Jimmy sería uno de los jugadores que se llevaría sin dudar a cualquiera de sus equipos. Fue precisamente la ausencia del canterano lo que marcó lo demás, porque desde ese día el Oviedo ya no volvió a formar más con dos centrocampistas defensivos. Antes de eso, Luismi y Jimmy eran inamovibles. Gente que conoce bien a Cervera y su método destacan sus ideas fijas. "Los cambios llegaron por la situación del equipo, el estilo es el mismo, pero utilizando a otro tipo de futbolistas más ofensivos el juego mejoró", aseguran desde su entorno.

En el club creen que las últimas decisiones se deben a una mezcla de factores: lesiones, ausencias y también necesidad de ofensiva del conjunto azul. Razones aparte, aquella entrada de Borja y meter en la nevera a dos medios defensivos ha dado resultado, con la mejor racha de la temporada y, además, con muchos goles. En los últimos cinco partidos, un récord en este apartado: 9 tantos. Una brutalidad para un equipo que no metía más de uno por partido.

Lo de la Ponferradina tuvo, no obstante, algo de prueba y error. Lo positivo, el resultado y la remontada, un subidón para la hinchada. Lo negativo, que el equipo estuvo desequilibrado en la primera parte. Se da por hecho, salvo sorpresa, la vuelta de Luismi ante el Zaragoza junto con Camarasa. Lo otro que falta por saber es qué sucede con Hugo Rama, soldado del Almirante sustituido el domingo pasado también por Vallejo, que anotó un doblete. Ese fue otro cambio ofensivo.

Siguen los contactos para renovar. El Oviedo está en plena negociación para renovar el contrato de Álvaro Cervera y en esta semana la entidad espera avanzar para llegar a un acuerdo. La primera propuesta del club azul pasa por un año de contrato más otro por objetivos. Con la salvación garantizada, la planificación deportiva es en estos momentos la prioridad principal del club.