David Costas está logrando alcanzar su mejor estado de forma que coincide con el del equipo. Ante la Ponferradina, el gallego sostuvo a la defensa y fue clave en la remontada, un 3-2 que asegura la permanencia y deja a los azules en un cómodo noveno puesto, aspirando a mantenerse en la zona más confortable de la zaga. Con el trabajo hecho, en los despachos se empieza a hablar del próximo proyecto. Uno en el que entra David Costas, con contrato en vigor con los azules, pero con el que el club negocia para ampliar su vinculación más allá del 30 de junio de 2024.

Esta mañana, el zaguero ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa de El Requexón y ha hablado sobre su futuro. “La renovación va por el buen camino, se están poniendo de acuerdo las partes. Llevamos tiempo hablando, ya desde inicios de año”, explicó, antes de añadir: “No corre prisa: si estás cómodo y feliz todo es más fácil. Al club le he dicho que quería volver a encontrarme bien, a sentirme futbolista. A partir de ahí, hay que llegar a un acuerdo y alargar por más años”.

Costas insistió en que está “muy contento en Oviedo, porque es el club que mejor me ha tratado desde que salí de casa. Estoy feliz en Asturias, cerca de casa y me gusta esto. También me gusta por dónde está tirando el club”.

También reflexionó el defensa sobre la posible continuidad de Cervera: “El míster cuenta conmigo y juego todas las semanas, ojalá se quede aquí siempre. Sería una buena noticia su renovación, confía mucho en mí y ojalá se quede”.