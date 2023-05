El Oviedo atraviesa su momento más dulce del campeonato, con cuatro victorias consecutivas y la salvación atada de forma matemática. Por eso, parece normal que todos miren de reojo al derbi que se disputará en El Molinón dentro de dos jornadas. Incluso los futbolistas hacen referencia al duelo. David Costas, que se pasó esta mañana por la sala de prensa de El Requexón, confía en estar en el choque aunque una circunstancia amenaza su concurso en el derbi. Una ya conocida.

El central ha visto cuatro amarillas hasta ahora en al Liga, por lo que si el domingo ante el Zaragoza ve la quinta se perderá el derbi de El Molinón. La experiencia es de sobra conocida para Costas. El año pasado, el zaguero jugó el duelo anterior a la cita en Gijón con cuatro amarillas y vio la amonestación en el duelo de la jornada 35.ª ante el Leganés en el Carlos Tartiere. Por esa razón no pudo participar en el triunfo en El Molinón. Fue Rodri Tarín el que le suplió, cuajando una gran actuación.

"Estoy una jornada más apercibido; a ver si no me pasa lo mismo del año pasado, que me perdí el derbi de El Molinón por una tarjeta. El domingo me tocará jugar seguramente con Oier (Luengo) y trataré de hacerlo lo mejor posible", explicó el vigués esta mañana. "No me condiciona jugar apercibido a nivel de juego. Si al final te sacan la tarjeta son cosas que pasan, pero no puedes pensar en algo así porque te puede pasar factura", añadió.