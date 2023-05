La distancia entre los dueños de Oviedo y Sporting: "Tengo otra visión del fútbol que él"

Con el derbi asomando por la esquina, a apenas dos jornadas de que Sporting y Oviedo vuelvan a verse las caras, esta vez con El Molinón como testigo, la cita empieza a prepararse, a pesar de que, en principio, ninguno de los dos contendientes pongan en juego grandes objetivos clasificatorios (aunque el Oviedo aún puede matemáticamente entrar en play-off y el Sporting no tiene aún amarrada la permanencia). Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, máximo accionista del Oviedo, acudió al programa deportivo "Fútbol Picante", de ESPN, y fue sometido a las preguntas de los contertulios. Algunas de ellas sirvieron para hacer referencia al Real Oviedo y su rivalidad con Alejandro Irarragorri, dueño del conjunto rojiblanco, del que se mantiene distanciado los últimos años por diversas polémicas en el fútbol mexicano.

La conversación se centró principalmente en la actualidad del fútbol azteca y en la situación de sus dos clubes, Pachuca y León, pero no tardaron en aparecer referencia al conjunto azul, siempre presente en la agenda del dirigente. "¿Quieres comprar el Madrid o el PSG?", le preguntaron en el plató de forma distendida a Martínez. "No, no… Tengo que pagarle primero a mi querido socio Carlos Slim", explicó, en referencia al abono pendiente de las acciones para hacerse cargo del Real Oviedo. "El Ingeniero siempre ha sido un gran socio y me ha apoyado. A mí me han dado por todos lados y siempre la primera llamada fue suya", completó Martínez. Sobre su forma de proceder, el mexicano recordó que "nosotros nunca compramos equipos de Primera. Nunca. Lo hicimos con Everton, con el Pachuca, Talleres en Argentina, y ahora con el Oviedo".

A Martínez le cuestionaron directamente por su relación, inexistente, con el máximo mandatario del Sporting, al que en su día le había unido una amistad. "Los dos principales dueños mexicanos no se hablan; se odian", se comentó en el plató. Martínez expuso su punto de vista: "La gente está cansada de eso. Yo quiero construir, pero tengo otra visión del fútbol que la suya. Él no quiere ascensos y descensos en el fútbol mexicano y yo sí los quiero".

En una de las secciones del programa, el mexicano se sometió a un distendido test del periodista David Faitelson en la que debía de escoger una de las dos opciones propuestas. Las dos últimas volvieron a centrar el foco en Asturias. "¿Una semana en Siberia o una cena con Alejandro Irarragorri?", le sugirió el periodista ante las risas de los invitados. Martínez no respondió. El test siguió: "Como regalo de cumpleaños: ¿una camiseta del América (rival de Pachuca en la Liga Mx)) o una del Sporting de Gijón?". "Del América", respondió Martínez sin apenas meditarlo. Más cuestiones en clave azul: "Elige: ¿Pachuca campeón de América o el Oviedo ascendiendo a Primera?". Martínez no lo dudó: "¡Las dos! Imagínate al Oviedo jugando contra el Madrid contigo de invitado", le dijo a Hugo Sánchez, que estaba sentado a su lado.