Jorge Mier está completando un año sensación con el Amorebieta. El canterano del Oviedo abandonó el club azul el pasado verano y se comprometió con el conjunto vasco, de Primera RFEF. Y está siendo una de las sensaciones en uno de los equipos más sorprendentes de la categoría. Esta tarde, el Amore derrotó 2-1 al Murcia en un duelo básico por el ascenso a Segunda División. Los vascos son líderes de su grupo, aventajan al segundo, el Eldense, en 4 puntos cuando solo quedan 9 en juego. Tienen en su mano el ascenso. Y en el duelo decisivo tuvo un papel protagonista Jorge Mier.

El hermano mellizo del jugador del Oviedo Javi hizo el 2-0 con un auténtico golazo que puede observarse en el siguiente video:

💙 𝘿𝙚𝙡 𝙖𝙯𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝙊𝙫𝙞𝙚𝙙𝙤 𝙖𝙡 𝙙𝙚𝙡 𝘼𝙢𝙤𝙧𝙚𝙗𝙞𝙚𝙩𝙖 a base de golazos como este.



🚀 Jorge Mier se empeña en enloquecer Urritxe con este disparo desde la frontal para la @SDAmorebieta.



😏 ¿Opiniones, @MierJavi?



Jorge Mier (Oviedo, 1999) llegó a un acuerdo con el Amorebieta casi al final del mercado de verano. Le quedaba otro año de relación en el Oviedo, pero las partes decidieron que lo mejor era separar los caminos. Se había entrenado toda la pretemporada con Bolo, pero las puertas a la continuidad se habían cerrado con la llegada de Miguelón, otro lateral. Mier firmó por el Amorebieta y ahora toca con los dedos el ascenso.

"Tuve un momento complicado en cuanto a lesiones, con una fascitis plantar, que me perjudicó. El factor suerte es determinante, pero siempre hay que estar preparado", explicó sobre su etapa en el Oviedo el zaguero en una entrevista esta temporada a LA NUEVA ESPAÑA. Acaba contrato el 30 de junio y algunos equipos de Segunda ya se han interesado por su situación. "No me planteo nada de futuro, solo disfrutar lo que queda de temporada. Después ya se verá. ¿Volver algún día? Evidentemente sería una ilusión, pero no es algo en lo que piense. Que pase lo que tenga que pasar...", comentó en febrero.