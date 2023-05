Manu Vallejo ve claro su futuro... y este se aleja del Oviedo

Manu Vallejo vivirá mañana un partido que le traerá recuerdos de Cádiz. De un lado, Álvaro Cervera en el banquillo. Del otro, Juan Carlos Cordero como director deportivo. Ambos fueron los hombres que apostaron por él en sus inicios en el Cádiz y los que llamaron a su puerta el pasado mercado de invierno para invitarles a sus proyectos. "Tanto con Cordero como con Cervera estuve hablando muchas veces, sí. Coincidimos en el Cádiz todos juntos y la relación es muy buena. Mi experiencia con Cordero fue buena allí, aunque Álvaro también apostó mucho por mí y tuve la fortuna de hacerlo bien con él", explicó Vallejo en una entrevista en el Periódico de Aragón, del mismo grupo empresarial que LA NUEVA ESPAÑA.

Vallejo expuso por qué decidió venir al Oviedo: "El Zaragoza era una de las opciones que tenía para fichar en enero. Conozco bien a Juan Carlos Cordero y él a mí y hablamos bastante. Era un sitio que me gustaba, pero esto va de decisiones y aposté por venir a Oviedo y creo que elegí bien, era lo más oportuno para mí y la mejor opción. Estoy contento de la decisión que tomé". Al final pesó más la insistencia del entrenador azul. "Cervera fue el que me puso a jugar en el fútbol profesional, me dio esos minutos que hicieron que creciera como futbolista y que el Valencia se fijara en mí para ficharme", relató.

Además, Vallejo hizo referencia a su futuro. Preguntado por sus intenciones, el ariete lo tiene claro: quiere triunfar en Primera. La cesión en el Oviedo termina el 30 de junio y solo se podría prolongar en caso de ascenso de los azules. Por eso, el Girona parece su destino más seguro: "Tengo contrato dos años más en el Girona y mi objetivo es volver y demostrar mi nivel para hacerme un sitio allí. Ese club apostó muy fuerte por mí y quiero hacerlo bien en ese equipo, es mi idea. Mi deseo, como el de casi cualquier futbolista, es triunfar en Primera".

Por último, el gaditano hizo una valoración de su estancia en Oviedo en los últimos meses: "En general estoy contento. Vine a tener minutos y a sentirme importante. Tuve una racha en las últimas semanas hasta el partido ante la Ponferradina que me costó entrar en el once, pero creo que esta cesión me ha servido para encontrarme conmigo mismo, para disfrutar e intentar hacerlo bien. Eso lo he conseguido. Lo que quiero ahora es terminar de la mejor manera posible y ayudar al máximo al equipo"