Álvaro Cervera, entrenador del Oviedo, analizó la victoria azul ante el Zaragoza (2-1) y habló ya sobre el derbi asturiano, que se disputa el próximo sábado en El Molinón.

Análisis

"El partido ha sido muy igualado, contra un buen equipo, difícil de ganar. La primera parte para mí es buena, pero la segunda no, nos olvidamos de cosas que de cara a la galería no se ven. Ellos estuvieron más cómodos en la segunda, nos metieron un gol por la parte derecha y tuvieron dos ocasiones que no aprovecharon. No estuvimos bien. Y luego tuvimos un golpe de suerte con una buena acción. El resultado no sé si es justo, pero de estas he perdido yo este año...Granada, Villarreal... 55 puntos y a seguir".

Derbi

"Todavía no he pensado en el partido, empezaremos el martes a trabajar. Es un partido muy importante, de rivalidad, con mucha repercusión. La baja de Costas, ahora que tenemos pocos centrales, te trastoca los planes. Es lo que hay y con eso tenemos que ir al siguiente partido. No voy a decir que el Oviedo llega mejor que el Sporting".

"Nosotros, desde que conseguimos la permanencia virtual, hace dos jornadas, la labor del entrenador se hace complicada. La temporada ha sido difícil, con nueve bajas cada partido, el fútbol siendo injusto...Cuando conseguimos la salvación el entrenador tiene una labor que a veces no la hace bien. Le exigimos al jugador algo que no podemos. No se juega solo con las piernas, también con la cabeza. Quieras o no, te relajas. Este partido del sábado, motivacionalmente no tengo nada que hacer, porque estarán sobre motivados".

Masca

"Siempre que me han preguntado por este chico a nivel personal he dicho que hay algo ahí que dices: desprenderse de un jugador así me daría reparo. Gastarse una ficha en un jugador que no ha estado en Segunda División...Pero hay algo que dice que este chico va a dar un pelotazo. No sé si aquí, en un equipo más pequeño, no sé. Ha hecho lo que sabe hacer. Lo mismo pasa con Sequeira, que es el delantero que mejor va por arriba. Vamos descubriendo cosas con el paso del tiempo para luego tomar decisiones".

Moro y Tomeu

"Moro tenía que salir de titular algún día y saber si aguanta bien los noventa minutos. Tomeu es un chico extraordinario, cambiar al portero no es como hacerlo con otro jugador. Solo hay ese puesto. Llegué, lo cambié, y su comportamiento me exigía ponerlo".

"No tiene nada que ver mi continuidad, es porque al final a los jugadores los tienes todos los días contigo y hay momentos en los que tienes que dar un premio, aunque pases miedo en el campo. Lo de Yayo, Masca, Leo...Hay que ser valiente y hacerlo. Eso es lo que he hecho, no mirando al futuro".

"Para el derbi me va a dar que pensar todo. Tenemos que analizar al equipo contrario y tomar una decisión para que ellos jueguen lo peor posible y nosotros desarrollar nuestro juego".

Su continuidad

"Ya está dicho. Me imagino que hay una negociación, porque el interesado se mantiene al margen. Me motiva porque soy entrenador, esto es una buena ciudad, un club histórico, y pienso que algún día este conjunto va a poder dar una alegría. Este es un extraordinario sitio".