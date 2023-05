Al derbi, solo de reojo: dos futbolistas del Oviedo podrían perdérselo si hoy ven la amarilla

Una simple respuesta despejando balones en la sala de prensa y poco más. Ese es el bagaje de las referencias desde la casa azul al derbi que el sábado que viene disputarán Sporting y Oviedo en El Molinón. Un choque en el que puede que no haya grandes objetivos clasificatorios en liza pero que volverá a estar en juego el orgullo de quién impone su ley al vecino.

Los esfuerzos durante la semana por parte de Cervera han ido dirigidos a centrar el foco en el choque de esta tarde. El Zaragoza llega a Oviedo con una trayectoria al alza, ya son diez partidos sin perder, y está a tres puntos de los azules en la tabla. Guarda similitudes con el conjunto carbayón en cuanto a su trayectoria esta temporada y comparte idéntico objetivo de finalizar cuanto más arriba posible. Con un plus en su caso: aún no tiene cerrada la continuidad matemática en la categoría. El Zaragoza aventaja al Málaga, primero de los que quieren escapar de la quema, en 9 puntos con 12 en juego, por lo que podría verse obligado a sumar más para cerrar la permanencia.

Por esas razones, Cervera no se fía del penúltimo rival de la temporada en el Tartiere. Entiende el técnico, eso sí, que la afición esté ya pensando en el choque ante el Sporting. Él mismo, así lo ha reconocido, lo ha experimentado estos últimos días, recibiendo ánimos de los seguidores en referencia al derbi asturiano. Parece lógico que también se espere con ilusión dentro de la caseta.

El duelo ante los maños reserva, además, un peligro evidente para dos integrantes de la caseta azul. Tanto David Costas como Hugo Rama están advertidos de sanción, con 4 amarillas. Si esta tarde son amonestados no podrán jugar en El Molinón.

La situación no le trae buenos recuerdos al zaguero. El año pasado jugó el duelo previo, ante el Leganés, en idéntica situación. Ante el conjunto pepinero vio la amarilla y Costas fue castigado de cara a la cita en Gijón. Tarín le suplió cuajando un gran encuentro como compañero de Dani Calvo. El propio Costas ha recordado la amarga experiencia esta semana y espera que no vuelva a darse el mismo guion. "A ver si no me pasa lo mismo del año pasado, que me perdí el derbi de El Molinón por una tarjeta. El domingo me tocará jugar seguramente con Oier (Luengo) y trataré de hacerlo lo mejor posible", expuso esta semana el zaguero en la sala de prensa de El Requexón.

Quiere además el Oviedo llegar al derbi con las mejores sensaciones. En los tres últimos años, El Molinón ha sido una plaza alegre para los azules, que han logrado 9 puntos de 9. Además, en los tres inmediatos precedentes, el Oviedo logró puntuar en el choque previo al derbi: 2-2 contra el Deportivo en la 2019/20, 0-0 con Las Palmas en la 20/21 y 1-0 frente al Leganés la temporada pasada.

Bastón sigue su plan

Que el derbi planea por la cabeza de todos se ha visto esta semana también con el regreso de Bastón. Como estaba previsto, el delantero no está incluido en la convocatoria para el duelo de esta tarde a pesar de que completó las tres últimas sesiones con el resto de compañeros; la última, ayer mismo. Sin embargo, al llevar tan poco tiempo con el grupo y salir de una rotura de fibras, lo más aconsejable es no arriesgar con su regreso. Más aún si la semana que viene se disputa un choque tan especial como el derbi.

En realidad, los planes azules pasan por un regreso de cara al partido de rivalidad. Ese es la idea con el delantero. Por eso, Cervera reconoció en su intervención ante los medios del viernes que si Bastón seguía entrenándose con el grupo estaría en condiciones de integrar la lista para El Molinón. Quizás no como titular, después del tiempo de inactividad, pero seguro que como recurso según avance el partido en la segunda parte.

Así, todos parecen coincidir en su postura. El Zaragoza, lo más inmediato, es lo más importante. Pero nadie se le escapa que la siguiente cita es picante: el choque ante el Sporting se mira pero solo de reojo.