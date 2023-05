El regreso de un exoviedista que dejó un sabor agridulce

Hay dos visiones azules sobre David Generelo. La del jugador, que habla de un profesional que llegó a Oviedo con problemas físicos y que, tras un tratamiento conservador durante la temporada, logró llegar al día D y la hora H en condiciones. Tras meses de piscina alejado de los entrenamientos, Generelo fue el mejor en el recordado choque del ascenso en Cádiz. Pero la historia no se acabó ahí. A Generelo le entregaron las llaves del equipo Del Olmo y Del Pozo cuando, al siguiente curso, Egea presentó su dimisión como entrenador azul. Aquel experimento salió torcido. Le superó la situación y la afición le señaló como uno de los culpables de aquella enorme decepción. Tras esa experiencia en el banquillo del Tartiere, Generelo no ha vuelto a ejercer como técnico principal, pero sí ha encontrado un rol que me encaja como un guante de segundo técnico.

El ex del Oviedo es el principal asistente de Fran Escribá en el Zaragoza que hoy, 18.30 horas, se cita con los azules en el Carlos Tartiere, aquel que le despidió con bronca en el peor epílogo posible: derrota 0-5 ante un Osasuna que se jugaba entrar en el play-off. "Visto con los años, yo no era la mejor opción para entrenar al Oviedo", reconoció hace un par de años en extremeño a LA NUEVA ESPAÑA en una entrevista. Pero el fútbol le dio una segunda oportunidad en otro rol. Tras la mala experiencia en el Tartiere, el pacense regresó al Zaragoza, club donde había triunfado como futbolista, 10 campañas y una Copa del Rey en sus vitrinas, para dirigir al filial y al juvenil. Hasta que recibió la llamada de un viejo conocido. La historia de Escribá y Generelo se remonta a 2012, cuando ambos coincidieron en Elche. Fue una temporada para enmarcar, que acabó con el ascenso a Primera. Escribá era el técnico y Generelo uno de sus capitanes, en una plantilla en la que también estaban los exazules Pelayo Novo, Linares, Verdés y Aarón Ñíguez. En la 2018/19, el ahora técnico maño le reclutó para su cuerpo técnico en la aventura con el Celta. Generelo ya no se movió de su lado, y estuvo con Escribá en el Elche y, ahora, en Zaragoza. Su regreso al conjunto maño provocó un gran entusiasmo en la parroquia aragonesa. En su etapa como centrocampista disputó 126 encuentros con la camiseta del Zaragoza, la mayoría en Primera División. Además del recordado título copero en 2004 ante el Madrid de Queiroz (en una final en la que participó en la segunda mitad y la prórroga), conquistó la Supercopa de España a la temporada siguiente (ayudó en los dos choques desde el banquillo). Un nuevo rol Cuentan desde Zaragoza que a Generelo su papel se le ajusta como un guante. Escriba es un entrenador serio, aunque le gusta estar en contacto con el futbolista, pero es su segundo el que hace de nexo, el "poli bueno" de la relación entre técnico y vestuario. Al ex del Oviedo le ayuda su conocimiento del club, y también algunas amistades. Como la que tiene con Zapater, capitán y eáxcompañero suyo en el club maño. También trató durante su etapa en la cantera del Zaragoza con futbolistas como Francho o Azón, piezas importantes hoy en día en el primer equipo. Tras su historia agridulce con el Oviedo, hoy Generelo regresa a un banquillo que le trajo más disgustos que alegrías. Lo hace en un nuevo papel. El Generelo entrenador es, de momento, un buen consejero en la sombra.