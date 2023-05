Una imagen que reconforta al oviedismo y una frase sincera: "No me sale ni hablar"

Cierto que era un partido plácido para el Oviedo: nada en juego más allá que las sensaciones antes de un derbi después de una temporada de sufrimiento. Pero ahí quedó la imagen. Masca, ariete del Vetusta, perfora la red del Zaragoza en el descuento y da el quinto triunfo seguido del Oviedo. Lo celebra como un loco. "No me sale ni hablar", admitió poco después. Le rodean y le abrazan sus compañeros. Especialmente Lucas, Yayo –debutante ayer en Liga y participante en la jugada–, Viti y Mángel. Por ahí cerca andaba también Bretones, el lateral de moda. Porque más de la mitad de los azules (6) que acabaron ayer el encuentro ante el Zaragoza tienen pasado en el filial azul.

Materia prima de El Requexón que coge carrerilla para el derbi de la mano de Cervera y una fotografía, la de los grumetes del Almirante, con mucho valor para el club, que quiere sustentar el proyecto en la cantera oviedista. “Ahí está el camino”, aseguran en la entidad. El partido fue sin duda el encuentro de Masca, delantero brasileño que por fin se estrenó como goleador tras el gatillazo del Var ante el Ibiza. El nueve era el más feliz de la zona mixta.

"Era un adversario con dificultad, pero acabar con una victoria al final es lo importante. No sé casi ni hablar, estar a este nivel y meter un gol es un sueño desde niño", dijo Masca, que añadió: "El derbi es importante, estamos preparados". Y es que el duelo ante el Sporting ya coleaba en zona mixta. "Hemos ganado, seguimos con la racha y ahora tenemos un partido muy especial, sobre todo para los de casa", aseguró Lucas. Por la zona mixta también desfiló un veterano: Tomeu Nadal. El portero fue la otra gran novedad del once por una deuda "moral" de Cervera, debido a su buen comportamiento. "Una hora y media antes Cervera ha dado el equipo y me he visto en el once. Estoy agradecido por darme la oportunidad de volver a jugar", dijo el portero. "El fútbol nos está devolviendo lo que le hemos dado. Salimos de abajo y todo el mundo está feliz. Hemos aprobado la temporada con la salvación y tenemos que ir a por el notable", recalcó. Sobre su futuro, fue claro: "Acabo contrato y no hace falta ser muy l listo para saberlo", finalizó Tomeu, que el curso que viene jugará en el Tenerife.