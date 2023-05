La Asociación de Peñas Azules (APARO) comenzará esta tarde a vender las entradas destinadas a los aficionados azules que quieran apoyar al Oviedo el sábado ante el Sporting en El Molinón (16.15 horas, Movistar). Los aficionados carbayones que quieran el paquete completo, en el que se incluye viaje a Gijón en autobús el día del partido, deberán sacar su entrada esta tarde, de 19.00 a 21.00 horas, en el local de la Aparo que está en el Carlos Tartiere, al que se accede por la puerta 0. Dicho paquete tiene un precio cerrado de 40 euros (entrada más viaje de ida y vuelta).

El club azul, paralelamente, informará previsiblemente a lo largo del día de hoy cuando se pondrán a la venta las entradas para aquellos aficionados que quieran viajar por su cuenta a Gijón y no en autobús. Todos los hinchas del Oviedo que acudan a El Molinón, no obstante, deberán acceder al estadio dos horas antes con el resto de los aficionados, desde un punto habilitado. Se espera, en todo caso, que no sea un grupo muy numeroso el que opte por esta última alternativa. Como la mayoría irá en autobús, se podrán agilizar los cacheos previos, lo que podría implicar un ligero recorte en los tiempos del viaje desde Oviedo.