Claves de la renovación de Cervera: por qué es el técnico con el contrato más largo desde el ascenso

El acuerdo está cerrado y la firma se producirá en los próximos días: Álvaro Cervera seguirá siendo el entrenador del Oviedo y renovará su contrato con la entidad azul. Ambas partes pactaron este martes los detalles de la nueva vinculación del técnico cántabro, que se alargará dos años: hasta 2025. El Oviedo y el Almirante estaban condenados a entenderse porque ambos remaban en la misma dirección: Pachuca tenía claro que Cervera era el hombre adecuado para capitanear desde el principio un proyecto ganador y el preparador veía bien echar raíces en Oviedo.

La duración del contrato prueba la confianza que tiene el club en Cervera. De hecho, ningún entrenador en los últimos años se comprometió por un periodo de duración tan largo como el contrato que firmará el cántabro. La idea inicial del Oviedo era atar al técnico con un año más otro opcional, pero tras la negociación se optó por dos cursos puros y duros, sin las escalas de los objetivos y las variables.

El acuerdo ha sido relativamente sencillo por la voluntad de las dos partes, pero ayer hubo un acelerón esencial, con Jesús Martínez atento a la operación desde México. Han sido Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general, lo encargados de liderar la negociación. Ambos, y también Roberto Suárez, fueron los principales valedores de la llegada de Cervera en octubre y apoyaron ahora sin fisuras su continuidad. Martínez, que valora mucho el trabajo del Almirante, dio el visto bueno.

Uno de los principales escollos que retrasó la renovación, más allá del salario y la duración del contrato, fueron diversos asuntos relacionados con el funcionamiento diario del club (rutinas de entrenamientos, instalaciones…), temas en los Cervera quería tener influencia. Fuentes cercanas a la operación destacan que ambas partes han cedido para llegar a la fumata blanca. La hoja de ruta del club respecto a la continuidad en el banquillo se ha ido cumpliendo prácticamente paso por paso. El Oviedo tenía claro que no abriría el melón de la renovación hasta que la permanencia no estuviese encarrilada, aunque la decisión de que Cervera siga siendo el jefe de la nave se tomó varias semanas atrás. El club considera a Cervera el hombre idóneo para armar un proyecto ganador pese a que el técnico no tenga ese gen ofensivo que gusta en Pachuca. Martínez y sus hombres tienen claro que cada Liga tiene sus características y nadie mejor que el Almirante, opinan, para dirigir al Oviedo. También pesó en la decisión de Pachuca lo visto en las últimas jornadas, con Cervera apostando por jugadores de buen pie sin perder la identidad del equipo.

Además, en opinión de los directivos, empezar un proyecto con un entrenador que ya conozca el club y la plantilla es una clara ventaja de cara al curso que viene. Pachuca quería cerrar estos días el acuerdo, en una semana muy especial, la del derbi asturiano, para así dar solidez al proyecto. Así ha sido.

Los números de Cervera ofrecen pocas dudas: cogió al equipo en descenso y ahora lo tiene octavo a siete puntos de la promoción de ascenso. De hecho, si solo se contase la etapa de Cervera en el banquillo carbayón, el Oviedo estaría en puestos de play-off de ascenso a Primera.