El derbi asturiano que se disputa el sábado en El Molinón ya coge velocidad de crucero, con los hinchas de ambos equipos haciendo colas para comprar entradas y poder ir al partido.

El Molinón apunta a una gran entrada. El club rojiblanco informó ayer que el papel sigue agotándose. Más de la mitad de entradas de las puestas a la venta por el Sporting ya se han vendido. Ayer las taquillas del estadio volvieron a ser puntos muy concurridos. A las 17 horas se formaron de nuevo colas en torno a las taquillas. La mayoría de aficionados evidenciaron la importancia que tiene el encuentro por lo emocional, no únicamente lo deportivo. La afición rojiblanca volvió a admitir que el encuentro ante el Oviedo nunca es "uno más".

"Ya es hora de ganar un derbi. Al Sporting le toca ganar. El Oviedo nos lleva ventaja y no los vamos a poder coger, pero vencer este tipo de partidos siempre es especial", comentaba Salvador Gómez. Él, abonado de la opción A, no tenía que pasar por taquilla. Pero estaba ayer en la cola acompañando a su mujer, Rosi Gómez, quien se compró una localidad. "Ganar no salva la temporada, pero siempre hace ilusión llevarse este tipo de encuentros", reconocía la mujer con ilusión. La primera hincha en hacerse con una localidad fue Lara García. "Vamos a El Molinón con ilusión. Ganar un derbi siempre es ganar un derbi", confesaba. "Claro que es importante vencer el derbi para maquillar un poco esta temporada. Siempre es especial. Vamos con muchas ganas. Animaremos hasta el final", reconocía Luis García.

A 28 kilómetros, la Asociación de Peñas Azules (Aparo) comenzó a despachar entradas en su local en el Tartiere. El Sporting envió 1.000 localidades al Oviedo y 840 de ellas fueron gestionadas y vendidas ayer por las peñas, que también organiza el desplazamiento en autobús desde Oviedo (40 euros) para los que quieran viajar en "burbuja".

Marta Suárez, Rodrigo García, Diego Terán y Nicolás García fueron de los primeros en la cola del local de la Aparo, al que acudieron cientos de hinchas. "Será nuestro primer derbi en Gijón y ganaremos seguro, aunque habrá mucha tensión". El pequeño Oinatz García, acompañado de sus padres, Manuel García y Sonia Cano, conoció al presidente del Oviedo mientras estaba en la cola, aunque en su caso no acudirá al partido. "Vamos solo nosotros, porque puede ser peligroso", reconocía su madre.

En la cola había gente de todas las edades, pero sobre todo muchos adolescentes. Pablo Castro, Blas Pisa y Rubén Álvarez, de 14 años, comentaban que vivirían su primer derbi a domicilio. "Ganaremos 0-1", coincidían. El Oviedo, por otro lado, comunicó ayer los pasos a seguir para los aficionados que quieran ir a El Molinón por su cuenta y no en autobús en el viaje organizado de las peñas. El club venderá las 160 entradas restantes y los interesados deben apuntarse en una prelista a través de la página web (abonados.realoviedo.es). El sábado, día de partido, recogerán las entradas en el punto de encuentro común para todos los aficionados del Oviedo.