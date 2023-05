Pachuca ultima la absorción del Oviedo Femenino tras el descenso

El Grupo Pachuca, propietario del Oviedo, está ultimando la absorción total de la gestión del Oviedo Femenino, que el pasado domingo descendió a Segunda Federación. En este momento, el conjunto femenino luce el escudo del club azul y su camiseta por un convenio de colaboración, pero la gestión es independiente. La idea del conglomerado mexicano siempre ha sido hacerse con el control del fútbol femenino, a semejanza de lo que ocurre en sus equipos en el país azteca, y ambas partes reman para llegar a un acuerdo que se vislumbra cercano.

José Moro, presidente del Oviedo Femenino, dejó ayer la puerta abierta a la absorción en una comparecencia de balance de temporada tras conocerse el descenso, que ha sido un verdadero palo para el club. Moro, autocrítico, dijo que tras el mes de noviembre la temporada del equipo fue "nefasta" y también aseguró que su idea es convocar elecciones a la presidencia una vez finalice la temporada –su mandato finaliza en octubre de este año–. No obstante, las elecciones quedarían supeditadas, en todo caso, a la citada absorción del Femenino.

En caso de germinar, ambos conjuntos pasarían a tener la misma directiva, que sería la liderada por Martín Peláez. "Nuestra idea es que el Femenino pase a formar parte del Real Oviedo, no como ahora, que hay un acuerdo de colaboración. Toca acabar esta temporada de la mejor manera posible", aseguró Moro que, mientras se cierra la absorción, entonó el mea culpa ayer en Tensi, justo antes de la vuelta al trabajo del equipo. "El balance de la campaña es negativo, fueron dos partes de la temporada. Tuvimos un inicio bueno hasta la Copa de la Reina y luego no pudimos sacar los partidos. Intentamos reconducir la situación, trajimos a un entrenador contrastado (Joseba Aguirre) y no nos ha salido", aseguró el presidente del Oviedo Femenino. "El año, a partir de noviembre, ha sido nefasto", recalcó.

Moro también abordó la situación económica del club, con un agujero de unos 100.000 euros debido a la subvención que congeló la Federación Española de Fútbol al considerar que el Femenino depende de un equipo profesional como el Oviedo, algo que el presidente no comparte.

El club está intentando desbloquear dicha partida que equilibraría las cuentas. "Hay un déficit de unos 100.000 euros, pero estamos pendientes de la subvención de la Federación Española. Habíamos hecho un presupuesto austero, como siempre. Cuando llegamos a este club nos encontramos con una deuda de 120.000 euros y no lo digo para disculparnos. Entramos con una competición iniciada y en marzo estalla la pandemia. Ese año y el siguiente acabamos sin deuda", finalizó el presidente del Oviedo Femenino.