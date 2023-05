Solo ha jugado 22 minutos y todavía no ha sido titular, pero Juanfran, lateral derecho del Oviedo, no pierde la sonrisa. El futbolista es de los más alegres de la plantilla y quedó demostrado durante el encuentro ante el Zaragoza. El madrileño no jugó un minuto, pero animó a la grada durante el descanso, como se ve en unas imágenes emitidas por Movistar que están siendo muy comentadas en las redes sociales. El show fue total. Primero, Juanfran empezó a pasarse el balón con los recogepelotas del Tartiere: "Que no caiga, que no caiga", les dijo.

😜 Los descansos del @RealOviedo son cosa de Juanfran. #ElDíaDespués pic.twitter.com/0OpoWYEthS — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) 10 de mayo de 2023 La cosa no quedó ahí: luego estuvo jugando al balón con los aficionados que estaban más cerca de la valla, haciendo pases con la cabeza. Incluso hizo de mensajero, ya que varios hinchas le pidieron que llamase a Yayo y a Koba, algo que intentó. Pero la traca final vino cuando acabó el encuentro. Juanfran volvió a acercarse a los aficionados y les regaló la sudadera del Oviedo y la camiseta de entrenar. Salió literalmente el calzoncillos del Carlos Tartiere e incluso consiguió que Koba saliese finalmente a saludar a sus seguidores.