La firma tuvo lugar ayer, después de mensajes de amor cruzados y de una aceleración en las negociaciones en los últimos días. Ahora ya es oficial: Álvaro Cervera será el entrenador del Oviedo hasta junio de 2025. Al menos eso es lo que se ha firmado entre las partes en un claro gesto de la apuesta por un técnico que asumió el cargo con el equipo en una zona problemática y ha logrado levantarlo, con una magnífica racha en las últimas semanas, para situarlo en la zona noble. En una semana especial, con la disputa del derbi asturiano, el Oviedo lanza su apuesta de futuro.

“El técnico del conjunto azul es el elegido por el Grupo Pachuca para liderar el proyecto del combinado ovetense después del gran trabajo realizado esta temporada", explica el Oviedo en su comunicado. ”Con esta renovación, el entrenador muestra su total compromiso con el club y con el proyecto del Grupo Pachuca para las próximas temporadas", añade el club,.

La duración del contrato, por dos temporadas, prueba la confianza que tiene el club en Cervera. De hecho, ningún entrenador en los últimos años se comprometió por un periodo de duración tan largo como el contrato que ha firmado el cántabro. La idea inicial del Oviedo era atar al técnico con un año más otro opcional, pero tras la negociación se optó por dos cursos puros y duros, sin las escalas de los objetivos y las variables.

El acuerdo ha sido relativamente sencillo por la voluntad de las dos partes, pero hubo un acelerón esencial en los últimos días, con Jesús Martínez atento a la operación desde México. Han sido Martín Peláez, presidente, y Agustín Lleida, director general, lo encargados de liderar la negociación. Ambos, y también Roberto Suárez, fueron los principales valedores de la llegada de Cervera en octubre y apoyaron ahora sin fisuras su continuidad. Martínez, que valora mucho el trabajo del Almirante, dio el visto bueno.

Más influencia en el club

Uno de los principales escollos que retrasó la renovación, más allá del salario y la duración del contrato, fueron diversos asuntos relacionados con el funcionamiento diario del club (rutinas de entrenamientos, instalaciones…), temas en los Cervera quería tener influencia.

El Oviedo tenía claro que no abriría el melón de la renovación hasta que la permanencia no estuviese encarrilada, aunque la decisión de que Cervera siga siendo el jefe de la nave se tomó varias semanas atrás. El club considera al cántabro el hombre idóneo para armar un proyecto ganador pese a que el técnico no tenga ese gen ofensivo que gusta en Pachuca. Martínez y sus hombres tienen claro que cada Liga tiene sus características y nadie mejor que el Almirante, opinan, para dirigir al Oviedo. También pesó en la decisión de Pachuca lo visto en las últimas jornadas, con Cervera apostando por jugadores de buen pie sin perder la identidad del equipo.