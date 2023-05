Los planes de Cervera para asaltar El Molinón y las dudas del once

Cervera, tipo práctico ante todo, fue claro tras ganar al Zaragoza, ya con el derbi coleando. Vino a decir el Almirante que poco o nada tenía que hacer con sus jugadores en el aspecto motivacional antes de la visita a Gijón. Que los futbolistas se empaparían fácil del ambiente. Puede tener razón: la plantilla amaneció con una pancarta puesta por la afición en la ciudad deportiva: "Asturias es azul".

La misión del técnico del Oviedo, pues, parece ser estrictamente futbolística y así se notó en la sesión de ayer, la primera con los titulares y la primera después de que Cervera llegase a un acuerdo con el Oviedo para renovar su contrato hasta 2025. El entrenamiento fue especialmente intenso y dejó varias pistas de cara al segundo derbi de la temporada. Una esencial, que Cervera no piensa variar una coma el plan de los partidos anteriores fuera de casa. La idea será dar la iniciativa al Sporting y explotar las bandas.

Hubo varios ejercicios, pero en el que más se fajó Cervera fue en uno muy concreto, en el que la plantilla ensayó centros laterales y un contraataque posterior. Ahí, el cántabro, que muchas veces lleva el entrenamiento desde un segundo plano, fue una avalancha de indicaciones. "¡Vamos, hay que moverse!", pidió en varia ocasiones a los hombres de banda como Viti, Moro o Lucas. "Si no os movéis nunca os llegará", recalcó. Cervera pidió no arriesgar más de la cuenta en la salida de balón desde atrás y cambiar rápido el balón de banda para así tener espacios para atacar. En una de las acciones que no le gustó dejó una frase curiosa: "Me vale ese ataque, un poco chusquero, pero me vale". El técnico cántabro estuvo muy encima de Mángel, mediocentro, que teóricamente tiene pocas opciones de ser titular si Cervera sigue con su once tipo. La alineación se decidirá en los próximos días, pero prácticamente la única duda apunta a ser el acompañante de Enrich: Vallejo o Hugo Rama. Lo previsible es que Borja Sánchez regrese al once tras no jugar ante el Zaragoza.

La sesión fue accidentada en su final, ya que Koba, mediocentro, dio el susto de la mañana tras una acción en uno de los partidillos. El centrocampista francés dio la alarma y se quedó tendido en el suelo con molestias. En principio, parecía solo un golpe. El medio no fue titular en el último partido ante el Zaragoza, pero está siendo un jugador importante en los planes de Cervera.