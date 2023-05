Agradecido por la apuesta del club, consciente de que tiene entre manos un proyecto, con todo lo que implica (“tengo una gran responsabilidad”) pero metido de lleno en la preparación del derbi, una cita que siempre tiene un sabor especial. Así afronta Álvaro Cervera la semana en la que ha sido protagonista absoluto por su renovación hasta 2025.

El técnico ha estado analizando al Sporting en los últimos días, y muestra su opinión sobre el juego de los de MAR: “Tiene muy buena plantilla. He coincidido con alguno (Bruno, Aitor y Cristo). Tienen buenos futbolistas. El Sporting de ahora es diferente a cuando llegó el nuevo entrenador. Tenía unas ideas, manejaba mucho más el balón, y ahora es más directo. Tiene menos posesión. pero sigue siendo peligroso. Y en su campo es más fiable”, explicó el entrenador azul.

Según el análisis de Cervera, “ellos juegan con tres centrales y dos carrileros profundos, con cierto manejo de balón atrás. Antes querían pasar línea a línea hasta la portería contraria. Pero aquí hay mucha competitividad y ahora son más directos. Son más peligrosos ahora que antes”.

En todo caso, considera el entrenador que será básico el aspecto mental: “No sabes qué pasará hasta que estés ahí. Hay jugadores que la quieren porque no les importante perderla y otros se esconden más. El de casa tiene el apoyo y todo el mundo la quiere. El de fuera tiene que salir la personalidad. Al que no la quiera no hay que convencerle de lo contrario, hay que dejarlo jugar. Darle unas normas, sobre el rival y el ambiente. Y no complicarte”.