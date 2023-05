Camarasa, a fondo: "Aún no estoy al cien por ciento, pero mi cabeza va perfecta"

A Víctor Camarasa (Meliana, Valencia, 1994) la llamada de LA NUEVA ESPAÑA le sorprende en la cocina. Está preparando un pescado para la cena, que se completa con brócoli y boniato. ¿Un cocinitas? "No, que va. Pero intento cocinar cosas sencillas y, sobre todo, sanas", explica. Es una de las sensaciones del Oviedo en las últimas semanas y un seguro para un choque pasado de decibelios como el de mañana. Doctorado en los Betis-Sevilla, ahora ansía comprobar como se las gastan en el derbi asturiano.

¿Con ganas?

Muchas. Tanto esta semana como la anterior la gente ya te dice cosas por la calle. Que hay que ganar, que es el partido más importe. Y también en las redes sociales. Se palpa que es una semana diferente.

¿Qué se espera?

Por lo que me han dicho mis compañeros, un ambiente espectacular. La única pena es que no sea en casa para ver ese pasillo que hacen al autobús hasta el Tartiere del que me han hablado y el apoyo en tu campo. Pero es una cita para disfrutar.

En Gijón les apretarán…

Me imagino, sí. A mí me gusta jugar en un ambiente hostil. Me motiva. He vivido varios derbis en Sevilla y en líneas generales me ha ido bien (participó en el 3-5 del Pizjuán en la 17/18). Allí te dicen siempre la misma frase: "No vale de nada la temporada si no le ganas al Sevilla". Espero que nos vaya bien.

¿Cómo está?

Muy bien. Me encuentro mejor de lo que esperaba, la verdad. Llevaba varios entrenos acumulados, pero jugar de inicio es otra cosa… Y ahora lo estoy disfrutando. No estoy a mi cien por ciento, eso se puede ver, pero mi cabeza va perfecta y ni me fijo en la rodilla.

¿Qué piensa ahora?

Que no valoramos las cosas que tenemos. A mí me paso. O sea, yo valoro la vida de futbolista, la disfruto y soy feliz, pero no te das cuenta de algunas cosas hasta que las pierdes. Ahora disfruto jugando como nunca.

Las lágrimas de Ibiza, ¿qué significaron?

Era un desahogo. Pensé, "joe, vuelvo a ser futbolista". Una cosa es entrar en el minuto 70 y otra estar el partido entero. Y ver que ayudas, que aguantas bien y que encima el equipo gana. Cuando empezó el partido no sabía si aguantaría los 90, de verdad. Pero fui encontrando bien y me decía "coño que aguanto". Al acabar me acordé de todo lo que había sufrido. De ahí las lágrimas.

¿Qué fue lo más duro?

La impotencia de no verte con tus compañeros. Quieres pero no puedes. Es duro. Te ves fuera y pasas momentos de no creer que sea posible. Hay mucho esfuerzo y trabajo detrás del regreso.

¿Cuánto juega la cabeza?

–Es fundamental. Antes de las lesiones nunca trabajé la cabeza. Ahora lo hago con Juan Carlos Campillo, mi coach. Es muy importante, porque al final con la familia, lo amigos o la pareja hay cosas que no comentas para no preocuparles. Cuando estás mal hay cosas que te las comes tú solo. Es importante tener una persona que te escuche y te ayude. Y que además entienda de que va el fútbol.

¿Qué vestuario se ha encontrado en Oviedo?

Muy sano. Es gente humilde, trabajadora y que no dudaron en acogerme. Me ha sorprendido el nivel, no me lo esperaba tan alto. Veo jugadores con nivel para categorías superiores.

¿Por ejemplo?

Abel Bretones. Tiene un físico privilegiado, técnicamente es muy bueno y no para de crecer. Pero hay más con nivel de Primera: Costas, Viti, Vallejo… Es una pena que hayamos reaccionado un poco tarde. Pero ahora hay que centrarse en acabar bien la temporada.

La plantilla está llena de canteranos.

Me parece un acierto. Es fundamental trabajar con la base y hacer que todo canterano crea que puede ser futbolista. Enorgullece tener a gente de la casa.

¿Qué le parece la renovación de Cervera?

Un acierto. Ya lo dijo Dani (Calvo) esta semana: es importante darle continuidad a este proyecto. Me alegro por el míster porque está haciendo un gran trabajo. Es merecido.

¿Y su futuro?

No pienso más allá del 30 de junio. Solo me centro en disfrutar, en seguir sumando, en jugar… Luego, ya se verá. No quiero hablar sobre si voy a seguir en el Oviedo o no porque creo que no es el momento, y menos en una semana así.

¿El club le ha comentado algo?

No, de momento no hemos hablado.

Me imagino que su intención será regresar algún día a Primera…

Ahora mismo no estoy al cien por ciento pero sé que lo lograré. He jugado mucho tiempo en Primera y es evidente que, como a cualquier futbolista, me encantaría regresar.