El derbi que viene: Motive.co Gijón y Lobas Oviedo jugarán el único duelo en la élite del deporte asturiano

Celia Rojo, Miriam Cortina y Brenda Torres, jugadoras del Lobas Global Atac Oviedo Balonmano Femenino, llegan a Gijón, al pabellón de La Arena, hogar del Motive.co, y enseguida son todo abrazos y felicitaciones. Y es que entre ellas son todo caras conocidas, en algunos casos excompañeras de equipo que también se alegran del éxito que acaba de lograr el equipo azul con su ascenso a la Liga Guerreras Iberdrola, donde le espera el Motive.co para disputar el que será el único derbi asturiano en la máxima categoría de cualquier deporte.

Lo único que falta para que ese derbi se haga realidad es que el Lobas Oviedo consiga la financiación necesaria que le permita salir a competir en esa categoría, lo que le va a exigir un aumento en su presupuesto muy considerable. Pero, en el caso de que los problemas económicos se solucionen, Asturias podrá presumir de dos equipos en lo más alto del balonmano español, como ya pudo hacerlo esta temporada con uno de ellos, el Motive.co, que representó a la región en una competición tan relevante como la EHF European Cup, con el esfuerzo que le supuso al club gijonés.

María González, Sandra Vallina, Lucía Alonso y Lucía Fernández, del Motive.co, reunidas por LA NUEVA ESPAÑA, analizan con sus compañeras recién ascendidas el otro derbi, el que mide a los equipos más representativos del fútbol regional, Sporting y Oviedo, mañana (16.15 horas) en El Molinón. En el análisis hay alguna fisura, ya que Miriam Cortina, aunque defiende desde hace ya varios años el azul del Lobas, es gijonesa y del Sporting, por lo que prefiere no condicionar la porra que hacen sus compañeras, Brenda y Celia, que zanjan el asunto con un 0-1 resuelto por el asturiano Viti. En el otro lado, la parte gijonesa da la vuelta al resultado, 1-0, y esperan que lo resuelva Dujka.

Pero ellas prefieren hablar de su derbi, el que está por venir. Para María González un choque así siempre es una motivación: «Un derbi es un partido muy interesante de jugar, además es un viaje menos. Pero lo más importante es que le va a dar mucha visibilidad al deporte femenino asturiano, que al final es lo que estamos peleando ahora». Una pelea que también es por una visibilidad que sienten que no termina de llegar. «El deporte femenino es el que está consiguiendo más logros en Asturias, pero está bastante invisibilizado y el derbi puede ayudar a darnos voz y a que la gente valore lo que conseguimos», añade González.

Miriam Cortina, por su parte, está de acuerdo en que se trata de un partido «emocionante», aunque, en previsión de ser un recién ascendido y, en consecuencia, uno de los equipos humildes de la categoría, contempla la posibilidad de que el duelo no esté equilibrado: «Un derbi, aunque no estés igualado en la tabla, siempre conlleva muchas emociones. Para la afición es emocionante, y esperamos que la gente de Oviedo, de Gijón y de toda Asturias venga a ver ese partido y que si cada fin de semana va a vernos a nosotros o a ellas, pues mucho mejor».

En cuanto a la temporada que ya se ha agotado, Sandra Vallina, del Motive.co, reconoce que ha sido «bastante dura». «Hemos jugado muchos partidos en muy poco tiempo y eso al final físicamente y, sobre todo, mentalmente pesa mucho. Jugar en Europa requiere tiempo, sacrificio y entrenarse mucho», añade. Celia, del Lobas, explica que este ascenso era de todo menos esperado, puesto que no estaban entre las candidatas de la recién creada División de Honor Oro: «Había cuatro favoritos claros y no nos imaginábamos para nada estar así ahora, fue un año complicado, con partidos difíciles y nos tocó subir el nivel». Una de las claves para ella fue «hacer un buen grupo, tuvimos gente nueva y siempre es importante tener un buen vestuario».

Un esfuerzo que Miriam espera no sea en vano: «Sería una pena llegar a conseguir un ascenso tan complicado y que por temas económicos no podamos estar en la categoría que nos merecemos, porque nos lo hemos ganado». Todas las presentes asienten con la última reivindicación de Miriam: «Da mucha rabia que en otros deportes, sobre todo en masculino, esto no se llegue ni a plantear».