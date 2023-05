Manolo, el médico del Oviedo que vivió 35 derbis: "Gorriarán me tiró el maletín"

Este sábado, mientras el Oviedo intenta mantener su racha en los derbis, Manuel Rodríguez se sentirá extraño. Normal. Por primera vez en 35 años no estará en el banquillo azul. "Lo veré en casa, la verdad que se me hará raro", explica el histórico médico del Oviedo, que fue despedido recientemente tras prácticamente una vida en la entidad, desde 1988. Rodríguez ha vivido derbis de todos los colores porque sus vivencias en el club azul probablemente sean únicas. Estuvo en los años de bonanza, con Eugenio Prieto de presidente y el Oviedo jugando la UEFA, en los del barro y en la posterior resurrección. Con el encuentro en El Molinón a la vuelta de la esquina, Rodríguez atiende a LA NUEVA ESPAÑA y hace memoria. "Recuerdo un derbi de los noventa, no sé en qué ciudad fue, pero lo tengo en la cabeza. En un momento dado Gorriarán se llevó un golpe y por acto reflejo salimos a la carrera desde el banquillo para atenderlo. Iba con el maletín, llegué, y Gorriarán me lo tiró. Me dijo: ‘Doctor, el dolor no existe, el dolor no existe’".

Aquello derbis noventeros eran de otra pasta. "Se vivía de forma muy apasionada y eran diferentes, no mejores que los de ahora, pero sí diferentes. Había otro arraigo y los jugadores venían mayoritariamente de la cantera. Los veteranos arropaban a la gente joven y recuerdo también a Eugenio Prieto, el alma máter y al pie del cañón siempre". Los números de Rodríguez ante el Sporting son para presumir. El doctor los sabe de memoria: "Estuve en el Oviedo 35 años y viví 35 derbis. Veinte de ellos fueron en Primera (diez victorias, dos derrotas y 8 empates) y otros quince en Segunda (ocho victorias, tres derrotas y cuatro empates". En los últimos, reconoce, sufrió de lo lindo con el triunfo en El Molinón gracias a un gol de Borja. "Llegábamos jugándonos el descenso y era un momento complicado. Cuando llegas a los derbis apurado, te marca más. He tenido la suerte de estar ahí y ganar muchos derbis. Ganábamos hasta aquellos torneos de verano (el Torneo Principado), que yo creo que se dejaron de hacer porque se los llevaba siempre el Oviedo". Como médico, Rodríguez presume de rivalidad sana con el Sporting. "La relación personal siempre fue excelente, recuerdo mucho a Quini, que como delegado metía sus pullitas, pero tranquilizaba a todo el mundo. Y entre los servicios médicos siempre nos apoyamos mutuamente y nos preocupamos los unos por los otros", recalca. ¿La clave para este derbi? Rodríguez, tipo discreto hasta el extremo, lo tiene claro: "Humildad, mucha humildad".