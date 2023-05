El oviedismo en El Molinón, desde dentro

La conversación entre dos hinchas del Oviedo esperando la salida de los jugadores desde el hotel resume a la perfección el ambiente de ayer en clave azul.

–La pena es que no nos jugamos nada.

–Bueno, pero un derbi es un derbi.

Y así (fue) es, pero con matices. Porque el Oviedo llegaba a Gijón con la única motivación de seguir venciendo al eterno rival, que no es poca, pero quizá no la suficiente salsa para llegar al nivel de tensión de derbis más recientes. Aun así, el ambiente fue de aúpa. En El Molinón, los 1.000 azules desplazados se ubicaron en la esquina habitual. Desde allí animaron al Oviedo y lo despidieron con una ovación. Alegría, pero no euforia. La propia de un dulce empate. El gol de Enrich, un subidón, celebración del delantero en la esquina incluida. Un "no se os oye" dedicado a El Molinón que se prolongó hasta el descanso. El empate de Djuka, un bajón sin casi tiempo de sentarse tras el intermedio. El líneas generales, una esquina animada y sonora. Al final, un punto tras un viaje muy largo y pesado entre dos ciudades separadas por solo 28 kilómetros.

Los aficionados azules que se desplazaron a Gijón en el viaje organizado por la Asociación de Peñas salieron a las 12.30 desde el parking del Tartiere en 16 autobuses custodiados por la Policía Nacional. Los hinchas se quejaron por las férreas medidas de seguridad y por los tiempos de espera. Ni siquiera se podía subir a los vehículos una botella de agua sin quitar el tapón. "Esto parece un aeropuerto", decía María Fernández, antes de subir al autobús. "Va todo bien, de momento, ha sido mucho trabajo y repetimos lo que ya dijimos: decimos sí al dispositivo, pero no a los tiempos de espera", explicaba María Joglar, presidenta de la APARO y organizando el desplazamiento.

También hubo otro grupo menos numeroso, 118, viajaron en sus vehículos particulares hasta el punto de encuentro, junto al Palacio de Deportes de la Guía, para ser conducidos al interior del estadio antes de desembarco de los autobuses. El Oviedo colaboró de forma estrecha en el operativo. Tanto que Bernardo Entrialgo, miembro de la secretaría técnica del club, fue de los que repartía entradas entre los seguidores azules.

El acceso se produjo sin ningún incidente. Primero, los de los vehículos particulares. Después, los que venían en autobuses. Los miembros del Fondo Norte fueron conducidos directamente al estadio. El resto, desembarcaron en el punto de encuentro y fueron custodiados en un breve paseo a El Molinón. Todos dos horas antes y todo bien armonizado y sin problemas. Tampoco hubo problemas con la llegada del autobús del Oviedo, que coincidió con la espera de los seguidores rojiblancos a sus futbolistas. Nada más allá de la piquilla habitual.

El derbi también se notó en Oviedo, con los aledaños del Tartiere de bote en bote, con todos con camisetas azules. La plaza Pedro Miñor, como siempre, fue el epicentro del oviedismo. Desde ahí siguieron el encuentro cientos de seguidores, en las terrazas y dentro de los bares. Muchos de los hinchas hicieron un impasse para despedir al equipo azul, que partió rumbo a El Molinón pasadas las 13.45 del hotel Silken Monumental Naranco. Alrededor de doscientos hinchas carbayones, los que verán el derbi en la capital, se concentraron en la salida para animar al conjunto carbayón con bengalas, camisetas y muchos cánticos. Los jugadores se acercaron a los aficionados y les dieron las gracias. Incluso Cervera, tipo calmado, se mostró más animado que de costumbre. La despedida fue más calmada de lo habitual porque el grueso de la afición ya está en Gijón, pero se hizo notar de lo lindo. En el ambiente había confianza con llevarse la victoria: "Vamos a ganar", repetían los fans, que corearon los cánticos habituales. En la expedición del Oviedo en el hotel estuvieron los jugadores, el cuerpo técnico y también el director deportivo Roberto Suárez. Todos unidos por el derbi.