El poso del derbi asturiano: así lo vieron los exjugadores de Sporting y Oviedo

Jerkan, Juanele, Viti y Castaño, que conocen lo que se cuece en un derbi como el asturiano, analizaron al final del choque los 90 minutos para LA NUEVA ESPAÑA-.

Niko Jerkan

«A Cervera no le importa ceder el balón y así se siente cómodo»

Para Jerkan, exdefensa del Oviedo, el empate en el derbi fue «justo», ya que ningún equipo fue superior. «El Sporting comenzó muy bien los primeros 20 minutos. El Oviedo supo reaccionar y se asentó en el encuentro. A Cervera no le importa ceder el balón y con ese plan se siente muy cómodo. Los carbayones fueron de menos a más». «En el segundo tiempo el Sporting cambió la formación y salió más fuerte. El partido en general estuvo muy igualado». «El penalti es discutible. Cuando comienza la acción están los dos agarrados. Djuka se lanza a por el balón y Calvo sigue agarrándolo. Ahí es cuando se equivoca. Cuando vi que el árbitro iba al VAR estaba claro que lo iba a pitar» «El Oviedo sigue en una línea positiva. El resultado no le hace daño. Esta gran racha da tranquilidad al proyecto. Ahora hay que hacer una plantilla para Cervera».

Juanele

«El penalti a Djuka es claro, Calvo le agarra y le pisa»

Juanele, exdelantero del Sporting, califica el derbi como «un partido típico. «Ha sido un duelo con muy pocas ocasiones, donde se han visto muchos duelos entre jugadores y poco fútbol». «El Oviedo fue claramente superior en la primera mitad. Hizo un partido en el que estuvo muy cómodo. El Sporting, tras el descanso y al verse con un gol en contra, se echó arriba y de ahí vino el penalti. La segunda parte de los rojiblancos fue muy buena». «El tanto de Enrich es un golazo. El centro de Bretones fue muy bueno, y Enrich se aprovechó muy bien del central para ganar ventaja. Fue un cabezazo imparable». «El penalti fue claro. Dani Calvo agarra y pisa a Djuka, para mí no hay discusión posible». «Me gustó mucho Pedro Díaz. Sacó buenas faltas y córneres y estuvo muy bien en ataque. Del Oviedo no me llamó nadie la atención».

Viti

«Enrich la coloca donde las arañas hacen el nido, es algo muy difícil»

Viti, exportero del Oviedo, destaca el gran partido grupal del conjunto azul, clave para frenar las acometidas del Sporting. «El Oviedo se defendió bastante bien. Los centrales jugaron un gran partido, Bretones estuvo sensacional, sobre todo en la primera parte. El centro del campo también estuvo bien, hasta que el cansancio hizo mella en ellos». «Ha sido un partido dentro de la normalidad de los derbis: poco juego, pocas ocasiones y momentos para los dos equipos. El Sporting estuvo mejor, pero el Oviedo supo robar balones y atacar bien las bandas. Moro y Bretones han sido clave en eso». «Es una jugada que, desde la tele, se ve que le tira de la camiseta. Se agarran los dos, pero en el VAR se ve que el que más tira es Calvo». «Es un gol típico de Enrich. Es un remate muy difícil, pero la coloca donde las arañas hacen el nido. Le ganó muy bien la posición al central».

Castaño

«No se pueden sacar conclusiones positivas del derbi».

«El partido es un poco más de lo mismo, los derbis son siempre igual», asegura Castaño, excentrocampista del Sporting, que cree que el derbi estuvo marcado por las disputas y las imprecisiones. «Quitando alguna jugada aislada ha sido un encuentro con muy poco fútbol. No hubo apenas ocasiones, quitando la emoción de ver quién gana. No se pueden sacar muchas conclusiones positivas». «En la primera parte al Oviedo se le veía más asentado y organizado. El Sporting solo funcionaba individualmente. La segunda mitad estuvo más igualada, los rojiblancos llegaron un poco más». «El gol de Enrich es muy difícil. Yo creo que ni él se esperaba un remate así». «El penalti es muy claro. Se ve que los dos se agarran, pero el del Oviedo lo hizo primero y es el que hace que Djuka no toque el balón». «Me quedaría con Cote en el Sporting y con Bretones en el Oviedo».