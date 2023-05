Jorge Menéndez Vallina, expresidente del Oviedo, se quejó amargamente del penalti pitado en contra del Oviedo en el derbi asturiano ante el Sporting por un agarrón de Calvo a Djuka. La jugada del penalti, que propició el empate rojiblanco, provocó también el enfado de Cervera en la comparecencia posterior al encuentro.

"Cualquiera que haya jugado a Rugby sabe, yo lo hice unos cuantos años, que para que te paren te tienen que por lo menos, pegar dos tiros. Estos (Djuka y Calvo) se agarran los dos y el de rayas se cae como si le hubiera caído encima un rayo y le hubiera fulminado. En fin, fútbol, todo mentira", escribió Vallina en sus redes sociales sobre la acción polémica del partido.

Calvo, protagonista de la jugada, dijo que “tengo mis dudas sobre la jugada porque ahí hubo de todo. Yo agarro, pero él también a mí. Es una acción a la que no hay que darle más vueltas. Pero es cierto que el árbitro no lo había pitado y me dice que cuando le llaman y va al VAR, le ponen la imagen y se ve el agarrón”, indicó.