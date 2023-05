La emotiva carta de Gorriarán al exmédico del Oviedo tras su despido

Es en días de derbi, aunque bien podía ser cualquier día, porque todos son igual de válidos para darte las gracias. Gracias por tus 35 años de servicio, y no solo por tu saber en medicina deportiva, sino por tu acompañamiento humano.

Has vivido muchos derbis, como también muchos días de partido y miles de días donde tu labor ha sido sobresaliente, por el mérito de quién está junto al lesionado, cerca del que no puede participar por no estar en condiciones de disputar los partidos, momentos para los que cada jugador sueña y que sencillamente se evaporan.

Gracias en mi nombre y en la de todos aquellos a los que supiste consolar, tranquilizar y por los que diste lo mejor, no ya como médico sino como persona.

Cuando los que tenemos la fortuna de mirar atrás y entender por qué las cosas funcionaron como funcionaron fue debido a personas como tú. Aprovecho para recordarlas: Andrés Llavona, especialista y motor motivacional, y Rubiera, que está en el cielo, seguro que de utillero, de mágico utillero. Gracias a todos, sin vosotros, y tantos como vosotros, sencillamente sería imposible nada de lo que sucede en esos días de partido, sean derbis o partidos de feria.

En un equipo de fútbol, el corazón, sin duda, es el aficionado, cuanto mejor es este más fuertes son los latidos de cualquier equipo, pero vosotros sois el alma. Para mi entender, fundamentales ambos. Lo demás son puro acompañamiento.

¡Gracias, doc! Disfruta con el Oviedo. Con personas como vosotros siempre será grande.