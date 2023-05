Borja Sánchez tiene una cláusula para irse a México al final de curso

El Oviedo ya planifica el próximo proyecto, el primero con el Grupo Pachuca tomando todas las decisiones trascendentales, y en la dirección deportiva hay un importante melón por abrir. El futuro de Borja Sánchez es hoy y ahora un elefante en la habitación para el club azul. El ovetense no ha vivido una temporada positiva, primero por las lesiones y luego por la tardanza en entrar al once de Cervera. "Fue la peor de mi carrera", se sinceró el "10" recientemente.

Borja tiene contrato en vigor con el Oviedo tras su sonada renovación del curso pasado, pero en el acuerdo hay una cláusula que ahora cobra especial importancia: el ovetense tiene la opción de irse a México a final de curso a jugar en uno de los equipos de Pachuca, previsiblemente en el León. Esa cláusula, en cualquier caso, no es en ningún modo vinculante ni obligatoria y depende de la voluntad del jugador. De hecho, la intención de Pachuca pasaba porque Borja siguiese jugando en el Oviedo y siendo uno de los jugadores referencia del equipo carbayón, ahora la "prioridad" del conglomerado mexicano. Lo que ha sucede es que la gris temporada que ha vivido el ovetense a nivel global no era la esperada en ningún caso y abre varios interrogantes de cara a junio.

Por eso el futuro del ovetense será un asunto a tratar en el siguiente mercado de fichajes. Borja quiere sentirse importante y su peso en el equipo, al menos en comparación a las dos anteriores temporadas, ha disminuido en este tramo final, con Cervera al mando. Hoy y ahora el "10" ya no es indiscutible como sí lo son otros jugadores como Bretones, Luismi, Viti o actualmente Camarasa. En el derbi, la cita más especial, fue suplente y ni siquiera fue el primer recambio de Cervera.

Para Pachuca, Borja es un jugador muy valioso a que se le debe cuidar, según opinan sus dirigentes. Por eso en la renovación se incluyó en verano la citada cláusula, prueba de la importancia que para Martínez tiene el ovetense. Realmente, el interés del Grupo Pachuca por Borja viene ya de atrás y se remonta a antes de su entrada en el club. En parte lo uno explica lo otro. Los dirigentes de León se pusieron en contacto con Arturo Elías, exmáximo accionista azul con Carso, para saber las posibilidades de fichar al "10".

Elías les hizo saber la importancia que tenía Borja en el Oviedo y a partir de esa llamada los contactos entre Pachuca y Carso siguieron, pero para algo mucho más trascendente: la compra del equipo por parte de Jesús Martínez. A los pocos días de irrumpir en la entidad, Pachuca remató la renovación del futbolista asturiano, que había iniciado Carso, incluyendo la opción de jugar en México.

El asunto Borja todavía no está muy maduro, pero el club asume que se deberá tratar al final de temporada. Lo previsible es que ambas partes, club y jugador, tengan una reunión para intercambiar impresiones sobre lo sucedido durante la campaña y hablar del futuro.

El sueño del ovetense, que rechazó el curso pasado al Girona, de Primera División, para seguir en Oviedo, es el mismo: triunfar de azul y jugar en la élite con el equipo de su vida.

Ocurre que el atacante está en el ecuador de su carrera –el año que viene cumplirá 28 años– y quiere sentirse importante para seguir progresando. Pachuca estaría dispuesto a activar la cláusula para que Borja jugase en México si ese fuese el deseo del futbolista.

Este año nada ha salido como se esperaba. Primero por las lesiones, un par de roturas musculares en un jugador nada acostumbrado a pasar por la enfermería, y luego por la tardanza en entrar al once de Cervera y los apuros del equipo. Cierto es que cuando el Almirante lo puso, en el encuentro ante el Leganés, el Oviedo firmó su mejor racha con el ovetense como titular, metiendo un gol decisivo en el encuentro ante Las Palmas y dando dos asistencias determinantes ante el Eibar y la Ponferradina. Hasta los dos últimos partidos parecía fijo en el once, pero el derbi ha venido a demostrar que Borja no tiene el estatus de antaño.

Similar a Bastón. Borja Bastón también tiene una cláusula en su contrato para jugar en uno de los equipos del conglomerado de Jesús Martínez, en este caso el Pachuca. Tampoco es vinculante, pero en el caso del delantero, en el club se barrunta que lo más probable es que el curso que viene juegue en México.