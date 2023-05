El delantero del Oviedo Sergio Enrich recibió hoy el premio a mejor jugador azul por los votos de los aficionados, que otorga la marca Mahou, y en su comparecencia posterior habló sin tapujos sobre su posible continuidad en el Oviedo. El futbolista acaba contrato en junio y, pese a que hace dos meses lo más probable era que club y jugador separasen sus caminos, el buen hacer del ariete ha cambiado la situación y ahora es posible una renovación.

El delantero todavía no tiene una oferta, pero sí hay programada una reunión con sus agentes, según él mismo desveló esta mañana. Las palabras de Enrich fueron cristalinas. Ni siquiera ocultó que hasta hace no mucho su deseo era jugar en el extranjero, algo que ahora podría esperar al estar a gusto en el Oviedo.

"Hace un mes y medio igual no me querían ni ver (el club y la afición), el fútbol es así de raro. Estoy muy orgulloso de cómo he actuado y siempre digo que un futbolista se tiene que sobreponer a las dudas. He dado un paso adelante y ayudé al equipo, que es lo más importante. Estoy en una situación cómoda, todavía quedan dos partidos y quiero terminar jugando, después ya se verá", indicó.

Sobre su continuidad, dijo lo siguiente: "Estoy muy contento y el club ya ha llamado a mi representante para tener una reunión. Si estoy valorando quedarme es porque estoy a gusto, si no ya hubiese dicho que no seguía. Ahora se habla de la renovación, hace mes y medio ni por asomo. Lo único que tengo que decir es que estoy contento en Oviedo y el club lo sabe. He demostrado, ya no solo futbolísticamente, que como persona he sumado mucho en el vestuario. Así me lo dicen los compañeros, que para mí es lo más importante. Trabajé mucho y este mes he tenido el premio que buscaba".

"Soy muy sincero siempre. El año pasado tenía la idea clara de irme al extranjero, porque los años pasan y el fútbol son experiencias. Siempre dije que me gustaría vivir una experiencia en el extranjero, no lo voy a esconder. Cuando estaba en el Eibar pude marchar, pero al final me quedé en España. El pasado verano lo tenía casi cerrado fuera y al final decidí venir al Oviedo. Si estoy valorando el quedarme aquí es porque estoy a gusto y quiero escucharlos, sentarnos y a ver qué pasa. Estoy contento aquí y mi familia también, pero antes de terminar mi carrera me gustaría tener una experiencia en el extranjero".

Enrich también destacó la labor del Grupo Pachuca, que según dijo "está haciendo las cosas muy bien, quieren hacer algo grande y ahí está el trabajo. La Segunda División es muy difícil, pero con humildad y con trabajo se pueden conseguir grandes cosas".

En otro orden de cosas, Enrich también habló sobre el derbi asturiano. "Fue increíble. Soñé el día anterior que marcaba el gol de la victoria, pero al final fue empate y una lástima no poder conseguir los tres puntos. Marcar un gol en el derbi fue una sensación única, es un gol para el recuerdo", indicó.

Sobre el penalti a Djuka de Calvo fue claro: "Para mí no es penalti. Se vio más el agarrón de nuestro jugador que el de Djuka, porque él también estaba cogiendo a Dani Calvo. Son decisiones que hay que afrontarlas y nada. Fue duro, porque teníamos controlado el partido", finalizó.