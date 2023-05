Sergi Enrich, delantero del Oviedo, analizó hoy el momento de su equipo y sus opciones de renovar con el club. En una de sus respuestas, dejó una llamativa reflexión: "Hace un mes y medio igual no me querían ni ver (el club y la afición), el fútbol es así de raro. Estoy muy orgulloso de cómo he actuado y siempre digo que un futbolista se tiene que sobreponer a las dudas. He dado un paso adelante y ayudé al equipo, que es lo más importante. Estoy en una situación cómoda, todavía quedan dos partidos y quiero terminar jugando, después ya se verá", indicó el delantero.

